Liam Caruana e quella volèe alla Becker: “ho chiuso gli occhi ed è andata bene, sono stato anche un po’ fortunato” (VIDEO)

“Mi piace provare a fare dei bei colpi, non c’è dubbio. Questa partita mi lascia molta consapevolezza nei miei mezzi, ma so che devo migliorare molto sulla continuità. Quella volée in tuffo vincente? No, non l’avevo mai fatta prima, neanche in allenamento. Lui ha giocato un grande passante, io mi sono tuffato, ho chiuso gli occhi ed è andata bene, sono stato anche un po’ fortunato”.

“Ho diverse armi e le ho volute provare tutte, anche per provare a coinvolgere il pubblico, per farlo entrare in partita e farlo venire sempre di più dalla mia parte”.