Rafa Nadal intervento ok. Rientro previsto per l’inizio della stagione

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto di rimozione del corpo libero intra-articolare alla caviglia di Nadal è durato poco meno di 40 minuti ed è andato bene, come ha confermato lo stesso Rafa sui social.

Dichiara il medico di Rafael, il Dottor Cotorro: Rafa Aveva dato alcuni segnali di allarme. Avevamo studiato ampiamente il caso, abbiamo deciso di togliere questo corpo libero in modo che non diventi un problema a metà dell’anno 2019”. Nadal giocherà regolarmente la stagione 2019 e sarà quindi in campo già per la stagione aussie.