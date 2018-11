Masters Cup: Ecco il sorteggio dei gruppi di singolare e doppio

Sorteggio favorevole per Roger Federer (ATP 3) in vista delle ATP Finals di Londra in programma dall’11 al 18 novembre. Nell’estrazione effettuata live durante il “The One Show” della BBC One da Boris Becker l’elvetico è stato inserito nel gruppo Lleyton Hewitt insieme al sudafricano Kevin Anderson (6), all’austriaco Dominic Thiem (8) ed al giapponese Kei Nishikori (9), che sostituisce l’infortunato Juan Martin Del Potro (4).

Nel gruppo Guga Kuerten invece sono stati inseriti Novak Djokovic (1), il tedesco Alexander Zverev (5), il croato Marin Cilic (7) e lo statunitense John Isner (10), ripescato proprio oggi in seguito al forfait di Rafael Nadal (2).

Guga Guerten Group

(1) Novak Djokovic (SRB)

(3) Alexander Zverev (GER)

(6) Marin Cilic (CRO)

(8) John Isner (USA)

Lleyton Hewitt Group

(2) Roger Federer (SUI)

(4) Kevin Anderson (RSA)

(6) Dominic Thiem (AUT)

(7) Kei Nishikori (JPN)

Llodra/Santoro Group

(1) Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO)

(3) Lukasz Kubot/Narcelo Melo (POL/BRA)

(5) Mike Bryan/Jack Sock (USA)

(8) Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA)

Knowles/Nestor Group

(2) Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL)

(4) Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA)

(6) Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL)

(7) Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT)