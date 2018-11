Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Raul Brancaccio liquida Enrico Dalla Valle in tre set

È Raul Brancaccio il secondo finalista delle Qualificazioni Next Gen 2018: il giocatore campano, classe 1997, ha superato in semifinale il ravennate Enrico Dalla Valle, di un anno più giovane, col punteggio di 4-2 4-2 4-2.

Nella giornata di domani si contenderà un posto alle Next Gen ATP Finals 2018 con Liam Caruana, reduce dal successo in rimonta in cinque set contro Luca Giacomini, piacevole sorpresa di questo torneo cadetto.

Il tennista di Torre del Greco, che da diversi anni vive e si allena in Spagna assieme a Javier Ferrer (fratello di David), ha gestito il match dall’inizio alla fine, senza mai accusare particolari problemi. Nel primo parziale è riuscito a togliere il servizio a Dalla Valle nel terzo gioco, gestendo poi il vantaggio fino al 4-2. Nel secondo parziale ha operato il break nel quinto gioco, tenendo il successivo turno di battuta a quindici per il 4-2. Tutto facile, per Brancaccio, anche nel terzo parziale nel quale ha primeggiato contro un Dalla Valle che è riuscito a fare ben poco per opporsi al suo avversario.

Numero uno del seeding allo Sporting Milano 3 di Basiglio, Brancaccio si avvicina a grandi passi verso un sogno, quello di poter trascorrere una settimana al fianco dei migliori under-21 del circuito ATP. Ai microfoni di SuperTennis, il n.301 del ranking mondiale ha commentato: “Mi sono sentito molto bene in campo, sono partito forte come ieri ma la differenza è che oggi ho resistito per più tempo ad alto ritmo. Quest’anno ho giocato prevalentemente sulla terra: sapevo che non sarebbe stato facile spostarsi sul veloce, ma penso di essermi ambientato molto bene e velocemente a questi campi. Sono contento di affrontare Liam Caruana in finale: questa settimana ci siamo allenati spesso insieme, che vinca il migliore“.

RAUL BRANCACCIO

21 anni (4 maggio 1997)

Classifica ATP: 301 (best ranking 301, 29/10/2018)

Titoli in stagione: 4

Titoli in carriera: 4

Migliori risultati 2018: W Italy F11 (Napoli), W Spain F28 (Madrid), W Italy F32 (Santa Margherita di Pula), W Italy F33 (Santa Margherita di Pula)

PERCORSO

R1 – b. Riccardo Balzerani 4-3(8) 4-0 2-4 4-1

ENRICO DALLA VALLE

20 anni (21 marzo 1998)

Classifica ATP: 635 (best ranking 635, 29/10/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Italy F10 (Casale Monferrato)

PERCORSO

R1 – b. Giovanni Fonio 4-2 4-2 4-0