Next Gen ATP Finals: Hubert Hurkacz prende il posto di Denis Shapovalov

Denis Shapovalov ha comunicato che non prenderà parte alle Next Gen ATP Finals in programma la prossima settimana in quel di Milano. Il tennista canadese, così come Alexander Zverev, ha deciso di non partecipare all’evento riservato ai migliori tennisti under 21 del circuito: il nativo di Tel Aviv sarà rimpiazzato dal polacco Hubert Hurkacz, classe 1997 e n.79 del ranking mondiale.

Il giocatore di Wroclaw ha preso parte, nel 2018, al tabellone principale di tre prove del Grande Slam, conquistando il secondo turno al Roland Garros e agli Us Open. In stagione ha conquistato due titoli Challenger (Poznan e Brest); a livello ATP ha giocato a Budapest, dove ha superato le qualificazioni prima di perdere al 1° turno da Lorenzo Sonego; ad Atlanta, dove è stato battuto all’esordio da Alex De Minaur; a Washington, dove ha raggiunto il secondo ostacolo; al Masters 1000 di Shanghai, dove è stato sconfitto in tre set da Hyeon Chung.

I GIOCATORI AL VIA

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Alex De Minaur (AUS)

Frances Tiafoe (USA)

Taylor Fritz (USA)

Andrey Rublev (RUS)

Jaume Munar (ESP)

Hubert Hurkacz (POL)

Lorenzo Carini