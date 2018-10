WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: i risultati della prima giornata, bene Sabalenka

Ha preso nella giornata odierna il via il WTA Elite Trophy 2018, conosciuto anche come Master B. Si gioca sui campi in cemento indoor dello Zhuhai Hengqin International Tennis Centre di Zhuhai (Cina); sono dodici le tenniste al via nel torneo di singolare, divise in quattro gruppi da tre giocatrici ciascuno.

GRUPPO AZALEA, BUONA LA PRIMA PER KASATKINA

Daria Kasatkina comincia col piede giusto, battendo in tre set la cinese Qiang Wang, una delle tenniste più in forma del momento, col punteggio di 6-1 2-6 7-6. La giocatrice russa chiuderà il suo impegno nella fase a gironi nella giornata di domani, quando ad affrontarla ci sarà la statunitense Madison Keys: match decisivo, in ottica qualificazione, per la 21enne di Togliatty, n.10 del ranking mondiale.

GRUPPO ORCHIDEA, ESORDIO OK PER SABALENKA

Aryna Sabalenka non stecca all’esordio nel Gruppo Orchidea: la bielorussa supera con un doppio 6-4 l’australiana Ashleigh Barty e vola al comando del raggruppamento, nel quale è inserita anche la transalpina Caroline Garcia. Domani, mercoledì, sarà una giornata di riposo per tutte e tre le giocatrici, che torneranno a darsi battaglia da giovedì.

GRUPPO ROSA, MERTENS SCHIACCIASASSI

Una Elise Mertens in grandissima forma liquida con il punteggio di 6-3 6-1 la malcapitata Anett Kontaveit e lancia un chiaro segnale alle dirette rivali per la conquista del titolo: la tennista belga esprime un ottimo tennis, riuscendo ad archiviare la contesa in poco più di un’ora di gioco. L’estone Kontaveit avrà, nella giornata di domani, già un match point: sarà costretta a vincere contro Julia Goerges per provare a sperare nella qualificazione alla seconda fase.