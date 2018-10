Da Basilea: Le difficoltà di Roger Federer

Nella sua Basilea, Roger Federer ha avuto qualche problema più del previsto nel superare il primo turno agli Swiss Indoors. Il padrone di casa ha battuto con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 Filip Krajinovic (35), affrontato e sconfitto in una sola altra occasione, quest’anno a Cincinnati.

Senza il suo miglior servizio (meno del 50% di prime palle, 10 ace e 5 doppi falli), il renano ha concesso troppo al 26enne serbo che, da parte sua, ne ha approfittato per ottenere quattro break, tre dei quali fortunatamente nella seconda frazione. Regalato il set, King Roger è infatti tornato a giocare su livelli più alti, chiudendo non senza difficoltà in 2h09′.

Nel prossimo match Federer se la vedrà con Jan-Lennard Struff (52), che ha avuto la meglio su John Millman (36) per 7-6 (7/3) 6-2.