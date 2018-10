Serie A1 Maschile, Girone 4: pareggio tra Park e Selva Alta, show di Naso contro il TC Prato

Park Tennis Club Genova e APD Selva Alta si dividono la posta in palio nel match clou della seconda giornata del Girone 4 di Serie A1 Maschile. Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida tra liguri e lombardi: 2-2 dopo i singolari, Mager e Arnaboldi a segno per i padroni di casa; Jaroslav Pospisil e Alessandro Bordone vittoriosi per gli ospiti.

Il primo doppio premia Giannessi/Mager su Bordone/Camposeo; Ceppellini/Arnaboldi non brillano e perdono in due parziali da Pospisil/Marcora per il definitivo pareggio.

Il Circolo Tennis e Vela di Messina vince 4-2 in casa contro il Tennis Club Prato, squadra “rivelazione” in negativo con zero punti guadagnati in due giornate. I siciliani, trascinati da un Gianluca Naso in ottima forma (ha sconfitto Jacopo Stefanini in due set e, nel doppio, Iannaccone/Stefanacci), si portano a quota 3 in classifica, alle spalle di Park Genova e Selva Alta.

PARK TENNIS CLUB GENOVA – APD SELVA ALTA 3-3

Gianluca Mager (PTG) b. Simone Camposeo (SEL) 6-2 6-1

Jaroslav Pospisil (SEL) b. Alessandro Giannessi (PTG) 6-1 2-6 6-3

Andrea Arnaboldi (PTG) b. Roberto Marcora (SEL) 7-6(9) 6-4

Alessandro Bordone (SEL) b. Alessandro Ceppellini (PTG) 6-4 7-6(6)

Giannessi/Mager (PTG) b. Bordone/Camposeo (SEL) 62 62

Pospisil/Marcora (SEL) b. Ceppellini/Arnaboldi (PTG) 64 63

CIRCOLO TENNIS E VELA MESSINA – TENNIS CLUB PRATO 4-2

Gianluca Naso (CTV) b. Jacopo Stefanini (PRA) 7-5 6-3

Federico Iannaccone (PRA) b. Antonio Famà (CTV) 6-3 6-3

Fausto Tabacco (CTV) b. Guglielmo Stefanacci (PRA) 4-6 6-1 6-3

Dimitar Kuzmanov (PRA) b. Enrique Lopez Perez (CTV) 6-2 7-5

Naso/F. Tabacco (CTV) b. Iannaccone/Stefanacci (PRA) 6-2 6-1

Lopez Perez/Famà (CTV) b. Kuzmanov/Stefanini (PRA) 6-0 7-5

CLASSIFICA

4 (2) Park Tennis Genova

4 (2) APD. Selva Alta Vigevano

3 (2) Circolo Tennis e Vela Messina

0 (2) Tennis Club Prato A.S.D

Lorenzo Carini