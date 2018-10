Rivoluzione a Wimbledon: dal prossimo anno ci sarà l’introduzione del tiebreak nel quinto set

Anche il torneo di Wimbledon avrà un tiebreak nel quinto set.

L’introduzione avverrà già a partire dall’edizione del prossimo anno e in tutti gli incontri (singolare, doppio, doppio misto, Junior).

Sul 12 pari si giocherà il classico tiebreak (come avviene ora solo agli Us Open, nei tornei dello Slam, ma sul 6 pari).

Quindi non ci potrà più essere un altro Isner vs Mahut lo storico incontro che è durato per ben tre giorni.

Il presidente dell’AELTC, Philip Brook, ha così commentato: “Nel prendere questa decisione, il Comitato AELTC ha cercato il feedback di giocatori e persone che fanno parte nel mondo del tennis, analizzato due decenni di dati sulle partite e preso in considerazione altri fattori tra cui anche l’esperienza degli spettatori.”

“Ritenevamo che fosse giunto il momento di introdurre un tie-break per le partite che non avevano raggiunto la loro naturale conclusione in un momento ragionevole del set decisivo. Mentre sappiamo che le partite che si estendono in profondità nel set finale sono rare, riteniamo che un tie-break sul 12-12 avrà un equilibrio equo permettendo ai giocatori ampie opportunità di completare la partita in maniera naturale, fornendo però anche certezza che l’incontro raggiungerà una conclusione in un periodo di tempo accettabile.”

“Come passo successivo, non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli con i nostri colleghi del Grand Slam, ITF, WTA e ATP quando ci incontreremo a Singapore”.