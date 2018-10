ATP Pechino: E’ semifinale per Fabio Fognini. Battuto Marton Fucsovics con un doppio 64

Fabio Fognini si regala le semifinali nel torneo ATP 500 di Pechino.

Nei quarti di finale il tennista ligure ha sconfitto Marton Fucsovics con un doppio 64-

Domani Fabio sfiderà in semifinale uno tra Juan Martin del Potro o Filip Krajinovic.

Da segnalare che Fognini ne primo set piazzava il break decisivo sul 2 pari (ai vantaggi dal 40-30) e poi sul 5 a 4, 15-40, annullava due pericolose palle del controbreak (una anche con un ace), prima di chiuderea al primo tentativo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Fabio si portava avanti per 5 a 2, grazia ai break nel quinto ed al settimo gioco.

Sul 5 a 2 l’azzurro dopo aver mancato due palle match cedeva la battuta, ma quando ha servito per la seconda volta per il match ha tenuto a 30 il turno di servizio conquistando set e match per 6 a 4.

La partita punto per punto