Serie A2 Maschile, Girone 1: ci sono Melzer, Almagro e Galovic. Le rose delle squadre

SERIE A2 MASCHILE, GIRONE 1: SQUADRE E CALENDARIO

GIRONE 1

TC SIRACUSA

SPORTING BORGARO

TENNIS CLUB VOMERO

TC AMBROSIANO

SC NINO BIXIO 1883

ST BASSANO

CT TRENTO

GIRONE 1 – PRIMA GIORNATA

SPORTING BORGARO vs TENNIS CLUB VOMERO

CT TRENTO vs TC AMBROSIANO

TC SIRACUSA vs ST BASSANO

Riposa: SC NINO BIXIO 1883

GIRONE 1 – PRESENTAZIONE SQUADRE

TC SIRACUSA: il 41enne Alessio Di Mauro, ex n.68 del ranking mondiale nel 2007, giocherà per il Tennis Club Siracusa, il circolo della sua città natale, in Serie A2. Il giocatore siciliano sarà affiancato dal rumeno Antonescu e dai giovani italiani Bongiovanni e Lumera.

SPORTING BORGARO: il club piemontese, che giocherà i propri incontri casalinghi su campi in terra rossa, si affida a Luca Tomasetto, Tommaso Lago, Matteo Marangoni e Alberto Sibona. I quattro giocatori sopracitati hanno classifica FIT 2.4; sarà molto difficile, per lo Sporting Borgaro, lottare per la promozione contro squadre decisamente più blasonate.

TENNIS CLUB VOMERO: la rosa più ampia, oltre che quella più interessante, è del Tennis Club Vomero, che nelle proprie fila schiererà l’austriaco Gerald Melzer e lo spagnolo Nicolas Almagro, due giocatori con tanta esperienza tra ATP e Challenger. E’ altrettanto vero che, visti gli impegni internazionali, non sarà garantita la loro presenza nel corso di tutti gli incontri della fase a gironi. Per ovviare a queste assenze, ecco che ci saranno tennisti come Ferreira Silva, Heras, Gimeno Traver e Niesten: squadra ricca di esperti, l’obiettivo Serie A1 non può fallire.

TC AMBROSIANO: Viktor Galovic e Giacomo Oradini guideranno il TC Ambrosiano in Serie A2. Il croato e l’azzurro saranno assistiti da Manuel Massimino, Tommaso Roggero e Federico Arnaboldi, cugino del professionista Andrea.

SC NINO BIXIO 1883: una delle squadre meno competitive del girone sembra essere quella piacentina, formata dal russo Denis Golubev (fratello minore di Andrey), Mauro Bosio, Andrea Bolla e tre giocatori di terza categoria. L’obiettivo principale resta la salvezza.

ST BASSANO: l’esperienza di Nicola Ghedin e Francesco Salviato potrebbe aiutare la compagine di Bassano a fare un campionato di Serie A2 da assoluta protagonista. La rosa, composta interamente da giocatori italiani (cinque provengono dal vivaio), è molto ampia e ciò potrebbe rappresentare un aiuto per il capitano della squadra.

CT TRENTO: il veterano croato Ivo Klec e lo spagnolo Carlos Boluda-Purkiss, oltre all’altoatesino Patrick Prader, sono le punte di diamante della rosa di A2 del CT Trento. Dovrebbero “vedere” il campo anche Michelangelo Endrizzi e Gianluca Pecoraro, entrambi con classifica italiana 2.4.

Lorenzo Carini