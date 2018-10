Next Gen Atp Finals: Dal 02 al 04 novembre si giocheranno le Pre Quali per la wild card italiana

Saranno i primi 8 under 21 italiani nella “Race to Milan” a disputarsi la wild card per le Next Gen Atp Finals 2018.

Il torneo, ad eliminazione diretta, si giocherà dal 2 al 4 novembre sui campi dello Sporting Milano 3.

DATE E ORARI PARTITE

venerdì 2 novembre, 4 partite a partire dalle 12:00

sabato 3 novembre, 2 partite a partire dalle 15:00

domenica 4 novembre, 1 partita alle 15:00

Le regole

Si giocherà con le regole già sperimentate lo scorso anno nel corso delle Next Gen ATP Finals. Un formato più breve: si aggiudica il set il primo a conquistare 4 game (ed eventuale tie-break sul 3-3) senza vantaggi.

In caso di parità nel game, non si giocheranno i vantaggi. La regola del no-let si applicherà a tutti i servizi, il che aggiungerà un elemento di imprevedibilità in avvio di ogni punto.