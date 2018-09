Combined Pechino: Live i risultati con il dettagliato del Day 1. Matteo Berrettini supera le qualificazioni

Matteo Berrettini ha superato le qualificazioni del torneo ATP 500 di Pechino.

Il 22enne romano, numero 60 Atp e terza testa di serie delle “quali”, dopo aver sconfitto all’esordio il cinese Zhizhen Zhang, numero 340 del ranking mondiale, nel turno decisivo per l’accesso al main draw si è ripetuto con il ceco Jiri Vesely, numero 90 Atp, battuto per 63 62.

Md

(1) del Potro, Juan Martin vs Ramos-Vinolas, Albert

Khachanov, Karen vs Querrey, Sam

Zverev, Mischa vs Krajinovic, Filip

(WC) Lopez, Feliciano vs (7) Coric, Borna

(4) Fognini, Fabio vs (Q) Albot, Radu

(SE) Sousa, Joao vs Rublev, Andrey

Seppi, Andreas vs Fucsovics, Marton

(WC) Baghdatis, Marcos vs (8) Cecchinato, Marco

(5) Edmund, Kyle vs Gojowczyk, Peter

(Q) Berrettini, Matteo vs Mayer, Leonardo

(Q) Pospisil, Vasek vs (Q) Lajovic, Dusan

Harrison, Ryan vs (3) Dimitrov, Grigor

(6) Sock, Jack vs Basilashvili, Nikoloz

Verdasco, Fernando vs Monfils, Gael

(WC) Wu, Yibing vs (Alt) Jaziri, Malek

Bautista Agut, Roberto vs (2) Zverev, Alexander

Combined Pechino – 1° Turno F – TDQ Qualificazioni M.

NATIONALTENNIS STADIUM – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Angelique Kerber vs Kristina Mladenovic



2. [WC] Yafan Wang vs [4] Caroline Garcia



3. [1] Simona Halep vs [Q] Ons Jabeur



4. [9] Sloane Stephens vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 14:30)



5. [LL] Sorana Cirstea vs [11] Kiki Bertens



Il match deve ancora iniziare

LOTUS COURT – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Saisai Zheng vs [Q] Dayana Yastremska



2. [LL] Bernarda Pera vs [17] Madison Keys



3. [WC] Yingying Duan vs Dominika Cibulkova



4. Desirae Krawczyk / Sabrina Santamaria vs [WC] Xinyu Jiang / Qiang Wang



MOON COURT – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [13] Daria Kasatkina vs Laura Siegemund



2. [WC] Johanna Konta / Shuai Zhang vs Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova (non prima ore: 09:30)



3. Anastasija Sevastova vs Alizé Cornet



4. Kirsten Flipkens vs [Q] Katie Boulter



BRAD DREWETT – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Matteo Berrettini vs Jiri Vesely



2. [1] Dusan Lajovic vs [5] Cameron Norrie



3. Mihaela Buzarnescu / Monica Niculescu vs [8] Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang



COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Timea Babos vs Su-Wei Hsieh



2. [Q] Andrea Petkovic vs Lesia Tsurenko



3. CoCo Vandeweghe vs [Q] Polona Hercog



COURT 4 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alicja Rosolska / Abigail Spears vs Monique Adamczak / Heather Watson



2. [1] Roman Jebavy / Andres Molteni vs [Alt] Denys Molchanov / Igor Zelenay (non prima ore: 09:00)



3. [6] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Timea Bacsinszky / Ajla Tomljanovic



4. Daria Gavrilova / Laura Siegemund vs Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova



COURT 7 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [2] Tennys Sandgren vs [7] Vasek Pospisil



2. Viktor Troicki vs Radu Albot