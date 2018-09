WTA Pechino: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana presente

WTA Beijing Premier M. | Cemento | $8.285.274 – Parte Alta

(1) Halep, Simona vs Qualifier

Sakkari, Maria vs Vekic, Donna

Sevastova, Anastasija vs Cornet, Alizé

Bye vs (16) Barty, Ashleigh

(9) Stephens, Sloane vs Pavlyuchenkova, Anastasia

(WC) Zheng, Saisai vs Qualifier

(WC) Duan, Yingying vs Cibulkova, Dominika

Gavrilova, Daria vs (5) Kvitova, Petra

(3) Kerber, Angelique vs Mladenovic, Kristina

Qualifier vs Suárez Navarro, Carla

Babos, Timea vs Hsieh, Su-Wei

Zhang, Shuai vs (15) Mertens, Elise

(10) Goerges, Julia vs Konta, Johanna

Qualifier vs Tsurenko, Lesia

Collins, Danielle vs Bacsinszky, Timea

Keys, Madison vs (8) Osaka, Naomi

WTA Beijing Premier M. | Cemento | $8.285.274 – Parte Bassa

(7) Pliskova, Karolina vs (WC) Stosur, Samantha

Sasnovich, Aliaksandra vs Buzarnescu, Mihaela

(WC) Wang, Qiang vs Bye

Rybarikova, Magdalena vs (12) Ostapenko, Jelena

(14) Muguruza, Garbiñe vs Makarova, Ekaterina

Sabalenka, Aryna vs Bye

Vandeweghe, CoCo vs Qualifier

(WC) Wang, Yafan vs (4) Garcia, Caroline

(6) Svitolina, Elina vs Krunic, Aleksandra

Van Uytvanck, Alison vs Qualifier

Flipkens, Kirsten vs Qualifier

Qualifier vs (11) Bertens, Kiki

(13) Kasatkina, Daria vs Siegemund, Laura

Kontaveit, Anett vs Bye

Martic, Petra vs Strycova, Barbora

Bencic, Belinda vs (2) Wozniacki, Caroline