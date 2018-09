Junior Davis Cup 2018: Italia-Danimarca 3-0, azzurrini in semifinale

Continua il cammino dell’Italia alla Junior Davis Cup 2018, che si sta svolgendo questa settimana in quel di Budapest. La nazionale azzurra, capitanata da Stefano Pescosolido, ha sconfitto la Danimarca con un severo 3-0 ed è approdata alle semifinali, dove ad attenderla ci sarà la Spagna. L’altro incontro che metterà in palio un posto nella finalissima di domenica vedrà l’Argentina opposta alla Francia.

Tutto facile, in apertura di programma, per Flavio Cobolli che ha battuto col punteggio di 6-3 6-2 il danese Elmer Moller. Vittoria in rimonta per il classe 2002 Lorenzo Musetti che, dopo aver perso il primo set al tiebreak per sette punti a cinque, è riuscito ad imporsi in tre parziali su Holger Rune (6-7 6-3 6-4).

Molto combattuto anche l’incontro di doppio che ha visto prevalere Cobolli/Nardi su Moller/Poulsen per 10-6 al supertiebreak decisivo.

QUARTI DI FINALE, ITALIA-DANIMARCA 3-0:

Flavio Cobolli (ITA) b. Elmer Moller (DEN) 6-3 6-2

Lorenzo Musetti (ITA) b. Holger Rune (DEN) 6-7(5) 6-3 6-4

Flavio Cobolli/Luca Nardi (ITA) b. Elmer Moller/Oskar Brostrom Poulsen (DEN) 6-2 4-6 10-6





Lorenzo Carini