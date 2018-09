Fabio Fognini e Matteo Berrettini hanno deciso di giocare insieme ad agosto

Queste le parole di Fabio Fognini dopo il successo in doppio in coppia con Matteo Berrettini a San Pietroburgo: “Sono molto contento di aver vinto con Matteo il titolo di doppio.

Per la prima volta abbiamo giocato insieme. Matteo è il futuro del tennis. Per noi, questa settimana a San Pietroburgo è stata davvero molto positiva. Spero ci vedremo il prossimo anno”.

Berrettini: “Un’esperienza incredibile. Vorrei ringraziare Fabio per questa settimana. È un giocatore incredibile, voglio credere che giocheremo insieme più di una volta. I punti di forza del nostro duo? Domanda difficile. Fognini si muove molto bene in campo e io servo bene.

L’idea di giocare insieme a Fabio è nata ad agosto”.