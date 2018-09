Laver Cup: I risultati del Day 2. Roger Federer facile su Nick Kyrgios

Dopo la sorprendente sconfitta subita nel doppio insieme a Novak Djokovic, Roger Federer non ha avuto problemi a battere Nick Kyrgios nella seconda giornata della Laver Cup, in cui ogni vittoria vale due punti.

Il renano si è imposto sull’australiano con un netto 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Grazie al successo dell’elvetico e a quello ottenuto in precedenza da Alexander Zverev contro John Isner per 3-6 7-6 (8/6) 10/7, l’Europa è comodamente in vantaggio sul Team World per 7-1.