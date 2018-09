Carlos Ramos convocato per arbitrare la semifinale Croazia vs Usa

Per Carlos Ramos la vita va avanti.

L’arbitro portoghese sarà uno dei Giudici di Sedia per il duello tra Croazia e Stati Uniti, semifinale di Coppa Davis. Ramos è arrivato stamane a Zara.

La Croazia ha chiamato per la sfida Marin Cilic, Borna Coric, Mate Pavic, Franko Skugor e Ivan Dodig, mentre gli Stati Uniti viaggiano senza John Isner – sta per diventare padre per la prima volta – ed è presente con Jack Sock , Steve Johnson, Sam Querrey, Frances Tiafoe e Mike Bryan, quest’ultimo rientrato in nazionale dopo aver dato l’addio.