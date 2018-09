Us Open Junior: Giulio Zeppieri entra nel tabellone principale

US Open Junior

Continua la marcia di Giulio Zeppieri agli Us Open Juniores 2018.

Il tennista azzurro, classe 2001 e n.65 del ranking mondiale, ha strappato il pass per il tabellone principale dell’ultimo Slam stagionale: al turno decisivo delle qualificazioni, il mancino di Latina si è sbarazzato in due rapidi set (6-1 6-0 il punteggio finale) del polacco Kolasinski.

Zeppieri, con questo risultato, va ad aggiungersi a Lorenzo Musetti nel main draw: a Flushing Meadows, dunque, saranno due gli italiani ai nastri di partenza. Il tennista di Massa Carrara esordirà contro la wild card Stefan Dostanic, mentre Zeppieri è in attesa di conoscere il suo avversario (il sorteggio dei qualificati avverrà al termine delle qualificazioni, che si concluderanno nel pomeriggio di oggi).