Us Open: Subito eliminata Simona Halep, n.1 del mondo

Gli US Open sono indigesti per Simona Halep, numero uno del ranking mondiale. Eliminata l’anno scorso al primo turno da Maria Sharapova, la rumena è stata estromessa pure quest’anno in entrata di torneo.

A realizzare l’impresa è stata Kaia Kanepi (44), vittoriosa per 6-2 6-4 in 1h17′. L’estone al secondo turno se la vedrà ora con l’elvetica Jil Teichmann, per la prima volta in un tabellone di un Grande Slam.