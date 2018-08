Open Court: la morte della Coppa Davis. Quando i dollari comprano l’anima (di Marco Mazzoni)

La Coppa Davis è morta. Evviva la Coppa Davis. 16 agosto 2018, data da segnare in nero sul calendario. Sarà ricordato come l’11 settembre del tennis. Non NYC ma Orlando, Florida. Il meeting dell’ITF ha prodotto “il mostro”, quello che ogni vero appassionato di tennis (e di sport) temeva. Il 71% delle Federazioni ha votato a favore della nuova formula per la competizione a squadre nazionali di tennis. Sì, non la chiamerò mai più “Coppa Davis” perché non avrebbe senso. Non è più quella meravigliosa manifestazione, nata nel 1900, più antica competizione a squadre nazionali all sports. No. La decisione ha di fatto cancellato tutto, azzerato tutto, trasformandola in una sorta di esibizione di fine anno, in sede unica, senza alcun valore tecnico importante. Non ha senso adesso parlare a caldo della nuova formula. Ci sarà tempo. Quello che invece, a caldo, preme sottolineare è la portata antistorica, scellerata e rovinosa di questa decisione.

La Coppa Davis era malata, da tempo. E chiunque la amasse per davvero, come il sottoscritto, ha scritto più volte sulla necessità di una sua rivoluzione, anche profonda. Ma senza cancellare la sua unicità, i suoi valori, la sua diversità.

Inutile arroccarsi su posizioni anacronistiche: la cara “insalatiera” era da riformare. Profondamente. Ma non andando a minarne le fondamenta. Cancellando i 5 set, cancellando il fattore casa, cancellando uno spazio importante da dedicarle, cancellando quel senso di appartenenza che era la sua bellezza. Perché è necessario uniformare tutto? Perché la diversità è sempre più osteggiata? Per una manciata di weekend all’anno si poteva davvero “rovinare una stagione”? E le emozioni di giocare in casa propria, davanti ad un pubblico caldissimo ed un “filo ostile”, a pompare match leggendari dove lo mettiamo? Enorme tristezza…. In Davis molti giocatori “medi” diventavano “leoni”, superando i propri limiti, tecnici ed agonistici. Partite incredibili, lunghe, con pronostici sovvertiti, con campioni che si “sgonfiano” facendo anche storiche figuracce per la tensione del momento. Partite diventate epocali. Se ne potrebbero citare decine. Riprendendo la classifica dei migliori incontri dell’anno, quasi sempre la Davis è presente. Ai primi posti. E non importa che i protagonisti siano solo Nadal, Federer, Sampras, Agassi, Borg, Becker e via dicendo. La Davis era “leggenda” perché era capace di creare lei stessa il mito. L’occasione unica. Moltissimi appassionati bambini sono stati avvicinati al nostro sport proprio dalla Davis, dalle emozioni uniche del seguire la bellissima atipicità di uno sport prettamente individuale che diventa di squadra. E coinvolgeva come poco altro. Chiunque ha vissuto sugli spalti un bel match di Davis lo può testimoniare.

Si potrebbe continuare a scrivere decine di aspetti positivi della cara Davis, ma non esistono parole adeguate ad esprimere le fortissime emozioni che tanti finali o singoli incontri ci hanno regalato. Un patrimonio che oggi è andato perduto, perché la nuova competizione non promette nulla di buono. Possibile che con le maggiori risorse, si riesca a coinvolgere più top player. Però la formula è sbagliata, perché così la kermesse è “banalizzata”. Senza fattore casa e soprattutto con una durata così breve, la nuova competizione sarà relegata alla stregua di un M1000 come Shanghai, addirittura a fine anno quindi totalmente accessoria. Mi auguro fortemente di esser smentito dal campo, ma le sensazioni sono bruttissime, oggi, con la morte nel cuore. Molte volte abbiamo parlato di possibili alternative. Ce ne erano tante. Anche la formula “campionato del mondo” volendo, meritava una chance, ma da disputarsi su più settimane, magari dedicando l’intero mese di ottobre, o con finestre meglio collocate in calendario; mantenendo i 5 set assolutamente, con più doppi, più match con più giocatori… Le soluzioni possibili erano moltissime. La formula scelta è qualcosa di totalmente lontano dallo spirito che ha animato la Davis in tutti questi anni. Ma perché si è arrivati a questo?

Si è scelto di seguire il business. I dollari. Si sono fatti sedurre da un progetto ricchissimo, faraonico, grazie a cui tutti i partecipanti potranno banchettare allegramente, satolli di verdoni. Pare che alle federazioni andranno molti soldi. I giocatori “chiedevano” di giocare di meno… però sono mediamente propensi a disputare un sacco di tornei accettando anche spostamenti discretamente “folli” quando è conveniente… Lo sarà anche questa nuova avventura? Vedremo. E con che spirito sarà affrontata? Il campo dirà.

Di sicuro la mia stima personale va a quel 29% di inviati federali ad Orlando che hanno resistito, hanno combattuto (alcuni da mesi, come Lleyton Hewitt per citarne uno molto noto e che si è speso totalmente), che non si sono fatti incantare dal business e dalle sirene di queste compagnie economiche internazionali che non hanno alcuna cultura sportiva e solo ambiscono ad incrementare il giro economico, per proprio tornaconto e dei propri assistiti.

Tanto ormai il mondo va di corsa. Si dimentica tutto, ci si abitua a tutto, assuefatti a quel che ci propinano come “cool”. E forse questa è solo la prima picconata verso un tennis videogame, spersonalizzato, con una durata a tempo, senza vantaggi, con set corti, come un qualsiasi prodotto usa e getta. Ma dove è la necessità di omologare a tutti i costi, e cancellare quello che è diverso? Ancor più in uno sport che è tutt’altro che malato, ma in grande crescita ovunque?

Quanto ci mancherai, cara vecchia Davis. Grazie per le tante emozioni che ci ha regalato.

Marco Mazzoni

@marcomazz