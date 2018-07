Challenger Sopot: Tabellone principale. Paolo Lorenzi è la tds n.2, Mager affronta Bellucci

Main Draw Sopot (Terra | e64.000)

(1) Dellien, Hugo vs Qualifier

Nedovyesov, Aleksandr vs Robredo, Tommy

(WC) Michalski, Daniel vs (WC) Dembek, Michal

(WC) Marek, Wojciech vs (8) Gimeno-Traver, Daniel

(4) Ruud, Casper vs Qualifier

Cachin, Pedro vs Majchrzak, Kamil

Bellucci, Thomaz vs Mager, Gianluca

de Bakker, Thiemo vs (5) Moraing, Mats

(7) Vatutin, Alexey vs Cuevas, Martin

Kolar, Zdenek vs (SE) Lamasine, Tristan

Zekic, Miljan vs Qualifier

Qualifier vs (3) Londero, Juan Ignacio

(6) Otte, Oscar vs Horansky, Filip

Collarini, Andrea vs (WC) Cias, Pawel

Sakharov, Gleb vs Choinski, Jan

Kuhn, Nicola vs (2) Lorenzi, Paolo