Fed Cup 2019, World Group: tutti gli accoppiamenti del primo turno

E’ stato sorteggiato pochi minuti fa il tabellone del World Group della Fed Cup 2019. Repubblica Ceca e Stati Uniti, le finaliste dell’edizione di quest’anno, sono state accreditate delle prime due teste di serie e giocheranno entrambe tra le mura amiche, rispettivamente contro Romania e Australia. Le altre due compagini inserite nel seeding, Bielorussia (3) e Francia (4), giocheranno in trasferta con Germania e Belgio.

Gli incontri di primo turno sono in programma nel weekend del 9-10 febbraio 2019. E’ stata introdotta una novità regolamentare: dal prossimo anno, infatti, i capitani delle nazionali potranno convocare un massimo di cinque giocatrici.

TABELLONE WORLD GROUP

(1) Repubblica Ceca* vs Romania

Belgio* vs (4) Francia

(3) Bielorussia vs Germania*

Australia vs (2) Stati Uniti*



*Indicate con l’asterisco le squadre che giocheranno in casa