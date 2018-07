WTA Mosca: I risultati Live del Day 1. Doppio turno vincente e tabellone principale per Chiesa e Trevisan

WTA Moscow International International | Terra | $750.000 – 1° Turno Quali- TDQ -1° Turno Md

Center – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Veronika Kudermetova vs Marina Melnikova



WTA Moscow International Veronika Kudermetova [2] Veronika Kudermetova [2] 6 7 Marina Melnikova Marina Melnikova 4 6 Vincitore: V. KUDERMETOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Melnikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 V. Kudermetova 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Melnikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Melnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [6] Paula Badosa Gibert vs [12] Olga Danilovic



WTA Moscow International Paula Badosa Gibert [6] Paula Badosa Gibert [6] 7 4 6 Olga Danilovic [12] Olga Danilovic [12] 6 6 3 Vincitore: P. BADOSA GIBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Badosa Gibert 0-15 df 15-15 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 O. Danilovic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Badosa Gibert 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 O. Danilovic 0-15 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 O. Danilovic 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 O. Danilovic 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Badosa Gibert 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 df 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Badosa Gibert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 O. Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 P. Badosa Gibert 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 4-4 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 P. Badosa Gibert 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 O. Danilovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 O. Danilovic 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Johanna Larsson vs [5] Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: 12:00)



WTA Moscow International Johanna Larsson Johanna Larsson 1 3 Aliaksandra Sasnovich [5] Aliaksandra Sasnovich [5] 6 6 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Larsson 0-15 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 1-5 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Larsson 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

4. Viktoriya Tomova vs [WC] Anastasia Potapova



WTA Moscow International Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 1 1 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 6 6 Vincitore: A. POTAPOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Tomova 15-0 15-15 15-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 V. Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Tomova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Potapova 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 V. Tomova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Potapova 15-0 15-15 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. Vera Zvonareva vs [8] Kaia Kanepi (non prima ore: 16:30)



WTA Moscow International Vera Zvonareva • Vera Zvonareva 40 1 Kaia Kanepi [8] Kaia Kanepi [8] 0 3 3 Game points Let Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Zvonareva 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Polina Monova vs [10] Martina Trevisan



WTA Moscow International Polina Monova Polina Monova 1 6 2 Martina Trevisan [10] Martina Trevisan [10] 6 3 6 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Monova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 2-4 P. Monova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Monova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Monova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 P. Monova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 P. Monova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 P. Monova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 P. Monova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Monova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 P. Monova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 P. Monova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Monova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Olga Ianchuk vs [8] Valentyna Ivakhnenko



WTA Moscow International Olga Ianchuk Olga Ianchuk 6 0 2 Valentyna Ivakhnenko [8] Valentyna Ivakhnenko [8] 1 6 6 Vincitore: V. IVAKHNENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 O. Ianchuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Ianchuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Ianchuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Ianchuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 O. Ianchuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 V. Ivakhnenko 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 O. Ianchuk 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 0-3 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 O. Ianchuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 O. Ianchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 O. Ianchuk 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 O. Ianchuk 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [4] Irina Bara vs Varvara Flink



WTA Moscow International Irina Bara [4] Irina Bara [4] 2 6 3 Varvara Flink Varvara Flink 6 2 6 Vincitore: V. FLINK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Flink 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Bara 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 V. Flink 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 I. Bara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Flink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 I. Bara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Flink 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 I. Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Flink 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Bara 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 V. Flink 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Bara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Flink 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 I. Bara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Flink 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Bara 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 1-1 V. Flink 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Bara 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 V. Flink 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Bara 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 V. Flink 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 I. Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Flink 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Flink 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Antonia Lottner vs Tamara Zidansek



WTA Moscow International Antonia Lottner Antonia Lottner 3 1 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 6 6 Vincitore: T. ZIDANSEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Lottner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Lottner 15-0 30-0 40-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Zidansek 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 T. Zidansek 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Lottner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Zidansek 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Zidansek 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Lottner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Anna Kalinskaya / Viktoria Kuzmova vs [O] Kateryna Kozlova / Natalia Vikhlyantseva (non prima ore: 15:00)



WTA Moscow International Anna Kalinskaya / Viktoria Kuzmova • Anna Kalinskaya / Viktoria Kuzmova 0 3 5 Kateryna Kozlova / Natalia Vikhlyantseva Kateryna Kozlova / Natalia Vikhlyantseva 30 6 4 Doppio fallo KUZ - n.3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kalinskaya / Kuzmova 0-15 0-30 df 5-4 K. Kozlova / Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Kalinskaya / Kuzmova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Kozlova / Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Kalinskaya / Kuzmova 0-15 0-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Kozlova / Vikhlyantseva 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya / Kuzmova 15-0 30-0 1-2 → 2-2 K. Kozlova / Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Kalinskaya / Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Kozlova / Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kalinskaya / Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Kozlova / Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 A. Kalinskaya / Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Kozlova / Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Kalinskaya / Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 K. Kozlova / Vikhlyantseva 40-30 40-40 1-2 → 1-3 A. Kalinskaya / Kuzmova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 K. Kozlova / Vikhlyantseva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Kalinskaya / Kuzmova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Rika Fujiwara vs Yana Sizikova



WTA Moscow International Rika Fujiwara Rika Fujiwara 1 4 Yana Sizikova Yana Sizikova 6 6 Vincitore: Y. SIZIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Sizikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Fujiwara 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df df 4-4 → 4-5 Y. Sizikova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Fujiwara 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Sizikova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 R. Fujiwara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Sizikova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 R. Fujiwara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Sizikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Fujiwara 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Sizikova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 R. Fujiwara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Y. Sizikova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Fujiwara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 Y. Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Fujiwara 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 Y. Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] Deborah Chiesa vs [WC] Ekaterina Yashina



WTA Moscow International Deborah Chiesa [3] Deborah Chiesa [3] 7 6 Ekaterina Yashina Ekaterina Yashina 5 2 Vincitore: D. CHIESA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 E. Yashina 15-0 15-15 30-15 40-30 5-1 → 5-2 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Yashina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 E. Yashina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Yashina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Chiesa 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 E. Yashina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Chiesa 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Yashina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 E. Yashina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Yashina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-0 → 3-1 E. Yashina 15-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 E. Yashina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

3. [Alt] Rika Fujiwara OR Yana Sizikova vs Polina Monova OR [10] Martina Trevisan



WTA Moscow International Yana Sizikova Yana Sizikova 6 2 2 Martina Trevisan [10] Martina Trevisan [10] 3 6 6 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Y. Sizikova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Sizikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df A-40 2-1 → 2-2 Y. Sizikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 Y. Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Y. Sizikova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 2-3 → 2-4 Y. Sizikova 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Sizikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Y. Sizikova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 Y. Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-40 2-2 → 3-2 Y. Sizikova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Sizikova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [3] Deborah Chiesa OR [WC] Ekaterina Yashina vs [WC] Sofya Lansere OR [9] Elena-Gabriela Ruse



WTA Moscow International Deborah Chiesa [3] Deborah Chiesa [3] 7 6 Sofya Lansere Sofya Lansere 6 0 Vincitore: D. CHIESA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Lansere 0-15 df 0-30 15-30 5-0 → 6-0 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Lansere 0-15 0-30 df 3-0 → 4-0 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Lansere 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 D. Chiesa 15-0 15-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 S. Lansere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Lansere 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Chiesa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Lansere 0-15 15-15 30-15 30-30 4-2 → 4-3 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Lansere 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Lansere 0-15 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Lansere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Sofya Lansere vs [9] Elena-Gabriela Ruse



WTA Moscow International Sofya Lansere Sofya Lansere 3 6 6 Elena-Gabriela Ruse [9] Elena-Gabriela Ruse [9] 6 3 3 Vincitore: S. LANSERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Lansere 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Lansere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Lansere 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Lansere 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 S. Lansere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Lansere 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Lansere 0-15 0-30 df 0-40 df 4-1 → 4-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 S. Lansere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 E. Ruse 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 3-0 S. Lansere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Lansere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 S. Lansere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Lansere 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Ruse 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 S. Lansere 0-15 df 0-40 df 1-1 → 1-2 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 S. Lansere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Anastasia Gasanova vs [7] Valentini Grammatikopoulou



WTA Moscow International Anastasia Gasanova Anastasia Gasanova 4 3 Valentini Grammatikopoulou [7] Valentini Grammatikopoulou [7] 6 6 Vincitore: V. GRAMMATIKOPOULOU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Grammatikopoulou 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Gasanova 0-15 0-30 0-40 df df 2-3 → 2-4 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Gasanova 15-0 ace 1-2 → 2-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Gasanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Gasanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Gasanova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [2] Veronika Kudermetova OR Marina Melnikova vs Olga Ianchuk OR [8] Valentyna Ivakhnenko