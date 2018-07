WTA Nanchang: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA Nanchang International | Cemento | $250.000

(1/WC) Zhang, Shuai vs Lisicki, Sabine

Gasparyan, Margarita vs Qualifier

Zhang, Yuxuan vs Martincova, Tereza

Zhu, Lin vs (7) Duan, Yingying

(4) Nara, Kurumi vs Lu, Jing-Jing

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Lu, Jia-Jing

Kato, Miyu vs (6) Zheng, Saisai

(5) Diatchenko, Vitalia vs Bouchard, Eugenie

(WC) Zheng, Wushuang vs Qualifier

Cako, Jacqueline vs Hozumi, Eri

Jang, Su Jeong vs (3) Linette, Magda

(8) Han, Xinyun vs (WC) Yang, Zhaoxuan

Qualifier vs Liu, Fangzhou

Shimizu, Ayano vs Sharipova, Sabina

Raina, Ankita vs (2) Wang, Qiang