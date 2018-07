Gli Internazionali Di Perugia Sono Tricolore: Caruso, Giannessi, Quinzi e Donati Avanti (con il programma di domani)

Gli Internazionali di Perugia oggi portano la bandiera italiana. Salvatore Caruso e Matteo Donati sono i primi a scendere in campo; il primo sul Grand Stand del Tennis Club Perugia contro il qualificato Ante Pavic. Caruso ha portato a casa la partita con un risultato di 6-4 / 7-6 / 6 3. Matteo Donati invece, in contemporanea sul Campo Centrale “Luigi Guerrieri”, chiude il match in due set contro un altro qualificato, l’ecuadoregno Gonzalo Escobar, con risultato 7-6 / 6-4. Segue sul centrale il match fra Blaz Rola e Cristian Rodriguez, vinto dal favorito Rola per 6-2 6-4. Gianluigi Quinzi è il terzo italiano in campo nella giornata di oggi. Scontratosi contro lo spagnolo Ojeda Lara, numero 196 del ranking mondiale ATP, ha disputato una partita avvincente, ottenendo la vittoria per 6-4 7-5.

Contemporaneamente la wild card Dalla Valle, giovane emergente italiano, si è letteralmente battuto contro lo spagnolo Toledo Bague. Il giovane italiano, tifato da un pubblico numeroso, ha lottato fino all’ultimo per continuare la sua corsa nel main draw. Purtroppo il risultato non è a suo favore: 7-6 3-6 6-4 per Toledo Bague.

Il quarto match ad andare in scena sul Campo Centrale è quello fra la seconda testa di serie e wild card del torneo, Pablo Andujar, attuale numero 123 nella classifica mondiale con best ranking numero 32, e l’argentino Marco Trungelliti (ranking 202). I pronostici sulla vittoria del favorito sono stati disattesi. Trungelliti è conosciuto come un ottimo giocatore sulla terra rossa, e il suo feeling con la superficie perugina gli ha consegnato la vittoria per 6-3 6-2.

Il match tutto spagnolo in campo sulla Next Gen Arena è fra Bernabe Zapata Miralles e Enrique Lopez Perez vinto dal primo per 7-6 3-6 6-4.

Ultimo match sul campo centrale concede una cornice di pubblico eccezionale. Nicolas Almagro, ex numero 9 del ranking mondiale, scende in campo contro il giovane talento Ulises Blanch. Lo statunitense, nato a Porto Rico nel 1998 e rinominato “la pantera”, è un vero baby prodigio tra i migliori junior al mondo. Nessuna sorpresa infatti per il suo match incredibile, dove è stato capace di mantenere la freddezza di un professionista esperto. Blanch ha infatti battuto per 6-4 7-5 lo spagnolo, beniamino del torneo, Nicolas Almagro. Possiamo affermare con certezza che la quarta edizione degli Internazionali di tennis “Città di Perugia” | Sidernestor Tennis Cup sarà il torneo rivelazione di giovani emergenti, italiani e non. Il tennis professionistico ci conferma che le sorprese sono dietro l’angolo e gli Internazionali di Perugia hanno tutte le carte in regola per promettere il lancio di un nuovo talento nel panorama internazionale.

CENTER COURT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Gianluigi Quinzi vs [6] Matteo Donati

2. [Q] Pol Toledo Bague vs Bernabe Zapata Miralles

3. Salvatore Caruso vs [5] Nikola Milojevic (non prima ore: 17:00)

4. [WC] Jacopo Berrettini / Enrico Dalla Valle vs [PR] Nicolas Almagro / Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 19:00)

5. Gleb Sakharov vs Marco Trungelliti (non prima ore: 21:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Tomislav Brkic vs Alessandro Giannessi

2. [9] Kenny De Schepper vs Daniel Gimeno-Traver

NEXTGEN ARENA – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Attila Balazs vs Blaz Rola

2. [8] Carlos Taberner vs [LL] Ulises Blanch (non prima ore: 15:00)

CAMPO 4 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Nikola Cacic / Luca Margaroli vs Federico Gaio / Andrea Pellegrino

2. [1] Ariel Behar / David Vega Hernandez vs [PR] Daniele Bracciali / Matteo Donati

3. Tomislav Brkic / Ante Pavic vs Luis David Martinez / Ricardo Ojeda Lara