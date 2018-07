Il Wimbledon degli Italiani. Live il Day 8. In campo Camila Giorgi vs Serena Williams

Wimbledon – Quarti di Finale

Centre Court – Ore: 2:00pm

2INC. S. Williams vs C. Giorgi



Il match deve ancora iniziare

S. Williams – C. Giorgi

181. Singles ranking 52.

26. 9. 1981 Birthdate 30. 12. 1991

right Plays right

Il match deve ancora iniziare

K. Bertensvs J. Goerges

K. Bertens – J. Goerges

20. Singles ranking 13.

10. 12. 1991 Birthdate 2. 11. 1988

right Plays right