Wimbledon: Il programma di Sabato 07 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

A. De Minaur vs R. Nadal

A. Kerber vs N. Osaka

K. Edmund vs N. Djokovic

No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Halep vs S-W. Hsieh

E. Gulbis vs A. Zverev

N. Kyrgios vs K. Nishikori

No.2 Court – Ore: 12:30am

J. Del Potro vs B. Paire

D. Cibulkova vs E. Mertens

M. Ebden / T. Fritz vs J. Murray / B. Soares

No.3 Court – Ore: 12:30am

A. Barty vs D. Kasatkina

J. Ostapenko vs V. Diatchenko

J. Vesely vs F. Fognini

M. Demoliner / M. Martinez Sanchez vs J. Sock / S. Stephens

R. Jebavy / L. Hradecka vs J. Murray / V. Azarenka

Court 12 – Ore: 12:30am

A. Van Uytvanck vs A. Kontaveit

M. Raonic vs D. Novak

C. Suarez Navarro vs B. Bencic

K. Khachanov vs F. Tiafoe

Court 18 – Ore: 12:30am

G. Simon vs M. Ebden

D. Gavrilova vs A. Sasnovich

Court 4 – Ore: 12:00am

S. Korda vs O. Virtanen

J. Lehecka vs T. Zink

N. Mejia vs P. Henning

V. Kanapatskaya vs K. Volynets

J. Forejtek vs T. Boyer

Court 5 – Ore: 12:30am

C. Thomson vs T. Mu

J. Cerundolo vs H. Wendelken

D. Michalski vs J. Fearnley

D. Martins vs S. Rogozinska Dzik

Court 6 – Ore: 12:30am

D. Svrcina vs N. Hardt

S. Nahimana vs T. Naklo

V. Dema vs M. Dalakishvili

N. Sato vs A. Prisacariu

Court 7 – Ore: 12:30am

P. Martic / M. Rybarikova vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez

B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja

N.S Balaji / V. Vardhan vs B. McLachlan / J. Struff

A. Qureshi / A. Parra Santonja vs I. Dodig / L. Chan

Court 8 – Ore: 12:00am

T. Hilderbrand vs N. Tajima

I. Begu / M. Buzarnescu vs A. Bogdan / K. Christian

F. Delbonis / M. Reyes-Varela vs L. Mayer / J. Sousa

B. Mattek-Sands / L. Safarova vs K. Kanepi / A. Petkovic

Court 9 – Ore: 12:00am

D. Wenger vs T. Tirante

G. Soares Klier Junior vs S. Baez

A. Andreev vs M. Alves

N. Radisic vs A. Makatsaria

L. Sun vs M. Custic

Court 11 – Ore: 12:00am

E. Avanesyan vs J. Garland

L. Musetti vs R. Ho

D. Wassermann vs F. Jianu

R. Hijikata vs N. Alvarez Varona

C. Kingsley vs C. Lopez Montagud

Court 14 – Ore: 12:30am

K. Bertens / J. Larsson vs A. Rodionova / M. Zanevska

M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo vs R. Klaasen / M. Venus

P. Herbert / N. Mahut vs P. Petzschner / T. Puetz

A. Vasilevski / A. Rodionova vs M. Venus / K. Srebotnik

Court 15 – Ore: 12:00am

D. Vismane vs C. Burel

T. Babos / K. Mladenovic vs N. Kichenok / A. Rodionova

H. Dart / K. Dunne vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova

J. Cabal / A. Spears vs M. Daniell / N. Kichenok

Court 16 – Ore: 12:00am

N. Subhash vs E. Molinaro

V. Allen vs L. Ma

M. Carle vs D. Parry

L. Stara vs S. Lansere

G. Drummy vs X. Wang

Court 17 – Ore: 12:30am

G. Garcia Perez / F. Stollar vs N. Melichar / K. Peschke

J. Peralta / H. Zeballos vs D. Sharan / A. Sitak

J. Rojer / D. Schuurs vs J. Cerretani / R. Voracova

M. Matkowski / M. Buzarnescu vs D. Sharan / A. Rosolska

To be Arranged 1 – Ore:

L. Broady / S. Clayton vs M. Gonzalez / N. Jarry

M. Middelkoop / J. Larsson vs N. Skupski / N. Broady

K. Skupski / A. Smith vs A. Peya / N. Melichar