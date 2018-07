“Le incredibili condizioni dei campi del $25,000 di Denain”, la polemica di Shapatava

“Seriamente, per favore qualcuno mi dica… Com’è questa terra?“, si apre così, su Facebook, un post polemico della tennista georgiana Sofia Shapatava in merito alle condizioni dei campi in terra battuta del torneo ITF da $25,000 di Denain (Francia).

“Sono campi completamente insicuri, sui quali sarà impossibile giocare decentemente“, ha continuato la giocatrice di Tbilisi, attuale n.425 WTA ma con un passato da Top-200 nel 2014. “Sono davvero preoccupata, oggi si sono fatte male tre giocatrici ed io ci sono andata molto vicino. Inoltre, come se non bastasse, non c’è nemmeno il cambio palle nelle QUALIFICAZIONI di un VENTICINQUEMILA DOLLARI“, ha concluso Shapatava, che è riuscita a superare il primo turno del tabellone cadetto e quest’oggi si giocherà l’accesso al main draw contro la britannica Arbuthnott.

Resta davvero da capire come sia possibile che l’ITF possa permettere lo svolgimento di una manifestazione professionistica in queste condizioni…

Lorenzo Carini