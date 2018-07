Wimbledon: Stefano Travaglia esce di scena all’esordio

Si ferma al primo turno l’avventura di Stefano Travaglia nel tabellone principale di Wimbledon. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dall’australiano John Millman col punteggio di 6-7(6) 6-3 7-5 6-2 in due ore e 45 minuti di gioco.

Il primo parziale, molto equilibrato, si è risolto al tiebreak. Travaglia non ha sfruttato due set point sul 6-4, subendo la rimonta di Millman fino al 6-6: qui è arrivata la zampata definitiva del tennista di Ascoli Piceno che ha conquistato due punti consecutivi chiudendo il tiebreak per otto punti a sei.

Inizio di secondo set tutt’altro che positivo per Travaglia, costretto a cedere la battuta ai vantaggi dopo ben sedici punti giocati. Sul 5-3, l’azzurro cancella un set point col servizio a disposizione ma si arrende alla seconda chance.

Anche nel parziale successivo è Travaglia a mostrare per primo tutte le sue incertezze: break a trenta nel quarto gioco in favore di Millman, che poco dopo restituisce il favore perdendo il servizio nel settimo game. Così come nel secondo set, anche in questo frangente Millman trova lo spunto decisivo nella fase clou: sul 6-5, opera il break e va a chiudere la frazione per 7-5.

Nel quarto parziale Travaglia perde il servizio nel secondo game. Sul 4-2 Millman, l’australiano offre tre opportunità del controbreak all’azzurro che però non le sfrutta, arrendendosi nel gioco successivo.

La partita punto per punto



Slam Wimbledon J. Millman J. Millman 6 6 7 6 S. Travaglia S. Travaglia 7 3 5 2 Vincitore: J. Millman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Millman 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 A-40 4-3 → 4-4 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Millman 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Travaglia 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Lorenzo Carini