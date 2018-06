Giochi del Mediterraneo, entry list maschile: due azzurri al via

Saranno due i rappresentanti italiani al via ai Giochi del Mediterraneo in programma a Tarragona. Il tennis, disciplina il cui inizio è fissato per martedì 26 giugno, si articolerà in quattro tornei: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile.

Gli italiani impegnati nel torneo saranno Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini. Nell’entry list figurano anche giocatori di buon livello ATP, come il francese Alexandre Muller e gli sloveni Kocevar Desman e Urbanija, oltre ai marocchini Lamine Ouahab e Amine Ahouda.

ENTRY LIST MASCHILE

ITALIA – FONIO Giovanni, BERRETTINI Jacopo

ANDORRA – POUX GAUTIER Joan Bautista

ALGERIA – MAKHLOUF Mohamed Nazim

KOSOVO – BAJRALIU Granit, BYTYQI Burim

CIPRO – EFSTATHIOU Menelaos, NEOS Elertherios

TURCHIA – AGABIGUN Ilhan Sarp, CELIKBILEK Altug, TURKER Mert Naci, YUKSEL Anil

TUNISIA – GHORBEL Anis, DOUGAZ Mohamed Aziz

MACEDONIA – JOTOVSKI Tomislav

MAROCCO – AHOUDA Amine, OUAHAB Lamine

GRECIA – STERGIOU Ioannis, TSITSIPAS Petros

FRANCIA – MULLER Alexandre, DENOLLY Corentin

SPAGNA – SEMMLER ARRANZ Miguel Angel, LOPEZ SANMARTIN Alvaro

LIBANO – SAMAHA Giovani, HABIB Hady

MONACO – CATARINA Lucas

ALGERIA – HASSEN Mohamed, IKHLEF Aimen

PORTOGALLO – SARAIVA Bernardo, FALCAO Goncalo

SLOVENIA – KOCEVAR DESMAN Tom, URBANIJA Mike

ALBANIA – ZILI Mario

Lorenzo Carini