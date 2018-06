WTA Birmingham: Il Tabellone di Qualificazione. Sono due le azzurre al via

WTA Birmingham Premier | Erba | $936.128

(1) Giorgi, Camila vs Nara, Kurumi

(WC) Murray, Samantha vs Dodin, Oceane

(WC) Burrage, Jodie vs Jovanovski Petrovic, Bojana

(WC) Dunne, Katy vs (8) Vikhlyantseva, Natalia

(2) Putintseva, Yulia vs Hon, Priscilla

Dolehide, Caroline vs Bouchard, Eugenie

Stollar, Fanny vs Ahn, Kristie

Allertova, Denisa vs (5) Brady, Jennifer

(3) Pera, Bernarda vs Cepede Royg, Veronica

(WC) Moore, Tara vs Bondarenko, Kateryna

Paolini, Jasmine vs Jakupovic, Dalila

Korpatsch, Tamara vs (6) Vickery, Sachia

(4) Pliskova, Kristyna vs Cadantu, Alexandra

Zhuk, Sofya vs Karatantcheva, Sesil

Abanda, Francoise vs Perrin, Conny

Pegula, Jessica vs (7) Lapko, Vera