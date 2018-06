Roger Federer: il ritorno del Re (Video)

No, non si tratta di un film della trilogia de “Il Signore degli anelli”, non c’è di mezzo Peter Jackson: il re in questione che torna è Roger Federer, di nuovo nel circuito dopo la stagione sul rosso saltata per intero e richiamato al dovere (tennistico) dal verde di quell’erba a lui tanto cara.

Lo svizzero comincia la sua corsa all’ennesimo Wimbledon in terra tedesca, nel torneo di Stoccarda, per un debutto vincente ma in cui ha comunque faticato contro Mischa Zverev, domato in 3 set. Un po’ imballato il recordman Slam rossocrociato ma onestamente è una fase di rodaggio in cui gli automatismi non sono ancora quelli ottimali e un po’ di fatica non sorprende proprio nessuno, per primo lui.

La scelta di Federer di mettere da parte ancora una volta la terra rossa ha comunque fatto e continua a far discutere: come può un numero 1 del ranking saltare tutti i tornei più importanti su terra battuta senza alcun infortunio che lo giustifichi? Come può un numero 1 al mondo non partecipare al Roland Garros, uno delle 4 prove del Grande Slam? Può perché semplicemente non pecca di presunzione ma perché attua in maniera intelligente.

La programmazione di un giocatore di quasi 37 anni non può essere giocoforza quella di un ragazzino e se alcuni obiettivi vanno sacrificati…beh è normale che si scelga di mettere da parte quelli più difficili da conseguire, perché Federer potrà dire di amare giocare su terra rossa ma se lo ponessero di fronte a una scelta obbligata fra rosso e verde, sappiamo tutti in che direzione andrebbe, e per primo lo sa proprio Roger stesso…

Una programmazione intelligente al giorno d’oggi per un tennista pro rappresenta una grande sfida: bisogna stare attenti a non spremere le proprie energie, puntando oculatamente su appuntamenti in cui esaltare il proprio gioco e le proprie caratteristiche sia più facile, senza esagerare né con troppi tornei né con troppi pochi. Alla sua età Federer con tutto quello che ha vinto è liberissimo di fare le scelte che vuole. Noi nel frattempo ricominciamo a goderci lo spettacolo in campo…

Alessandro Orecchio