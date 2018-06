Italiane nei tornei ITF: I risultati con il Live dettagliato del 11 Giugno 2018

Obidos – Finale

Rhiann Newborn vs. Francesca Fusinato # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

Sumter, SC – Qualificazioni

Padova – TDQ e 1° Turno Md

Anastasia Pribylova [1] vs. Alessandra Mazzola ore 10:00



ITF Padova A. Pribylova • A. Pribylova 40 6 3 4 A. Mazzola A. Mazzola 0 1 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Pribylova 15-0 30-0 40-0 4-3 A. Mazzola 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Pribylova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mazzola 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Pribylova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Mazzola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Pribylova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Mazzola 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pribylova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Mazzola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Pribylova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Mazzola 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Pribylova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Mazzola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Pribylova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Mazzola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Pribylova 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Mazzola 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 A. Pribylova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Mazzola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Pribylova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Mazzola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Pribylova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Mazzola 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Lucia Bronzetti [7] vs. Camilla Scala [9] Non prima delle ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Gabriela Ce [5] vs. Claudia Giovine [10] Non prima delle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Martina Colmegna [2] vs. Valentina Losciale ore 10:00



ITF Padova M. Colmegna [2] M. Colmegna [2] 6 6 V. Losciale V. Losciale 2 0 Vincitore: M. Colmegna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 V. Losciale 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 M. Colmegna 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 V. Losciale 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Colmegna 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Losciale 15-0 30-30 40-30 40-A 1-0 → 2-0 M. Colmegna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Losciale 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Colmegna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 V. Losciale 15-0 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Colmegna 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 V. Losciale 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Colmegna 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Losciale 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Colmegna 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Thaisa Grana Pedretti [4] vs. Benedetta Ivaldi [14] Non prima delle ore 12:00



ITF Padova T. Pedretti [4] • T. Pedretti [4] 40 3 B. Ivaldi [14] B. Ivaldi [14] A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Pedretti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 B. Ivaldi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 T. Pedretti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Ivaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Susan Bandecchi [8] vs. Verena Meliss [12] Non prima delle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Ludmilla Samsonova [6] vs. Monica Cappelletti [13] ore 10:00



ITF Padova L. Samsonova [6] L. Samsonova [6] 6 6 M. Cappelletti [13] M. Cappelletti [13] 3 3 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Cappelletti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Cappelletti 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cappelletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Cappelletti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cappelletti 0-15 0-30 15-30 5-3 → 6-3 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Cappelletti 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Cappelletti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Cappelletti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cappelletti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Lucrezia Stefanini [3] vs. Teliana Pereira [11] Non prima delle ore 12:00



ITF Padova L. Stefanini [3] • L. Stefanini [3] 0 2 T. Pereira [11] T. Pereira [11] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Stefanini 2-3 T. Pereira 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Pereira 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Pereira 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Hammamet – Qualificazioni

Sara Castellano vs. Jantje Tilbuerger Non prima delle ore 13:30

Melissa Morales [2] vs. Flaminia Scara ore 11:00

Andreea Velcea vs. Giulia Tedesco Non prima delle ore 13:30

Veronica Napolitano [1] vs. Julia Lovqvist ore 11:00

Maelys Bougrat vs. Anna Maria Procacci Non prima delle ore 13:30

Maribor – Qualificazioni

Alice Vicini vs. Noka Juric ore

Sheila Glavas vs. Chiara De Vito ore

Enola Chiesa vs. Ema Mulalic # incontro dalle ore

Maria Zotova vs. Jessica Bertoldo ore

Matea Mamic vs. Giulia Pairone # incontro dalle ore