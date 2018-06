ATP s’Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Seppi n.8 del seeding

(1) Mannarino, Adrian vs Bye

Garcia-Lopez, Guillermo vs Chardy, Jeremy

Qualifier vs Pospisil, Vasek

(WC) McDonald, Mackenzie vs (8) Seppi, Andreas

(3) Muller, Gilles vs Bye

Ebden, Matthew vs Herbert, Pierre-Hugues

Bedene, Aljaz vs Copil, Marius

Basilashvili, Nikoloz vs (7) Sugita, Yuichi

(6) Haase, Robin vs Karlovic, Ivo

Qualifier vs Baghdatis, Marcos

Medvedev, Daniil vs Bhambri, Yuki

Bye vs (4) Verdasco, Fernando

(5/WC) Tsitsipas, Stefanos vs (WC) Griekspoor, Tallon

Jaziri, Malek vs Qualifier

Donskoy, Evgeny vs Qualifier

Bye vs (2) Gasquet, Richard