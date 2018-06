Roland Garros: Parlano Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Cecchinato “”Ormai sono un giocatore nuovo, lotto sempre punto su punto senza mollare mai”

Cecchinato : “Ormai sono un giocatore nuovo, lotto sempre punto su punto senza mollare mai.

Il mio avversario è partito molto bene, ma sono stato bravo a restare mentalmente attaccato al match è stato fondamentale vincere il tie break del secondo set in cui ero sotto di un break. Mi sono aggrappato anche al servizio, che ho migliorato tanto. Così come il rovescio, colpo ormai solido grazie al quale ho vinto di recente alcuni match importanti tra Budapest, Monaco e Roma. Penso di aver giocato un ottimo match, uno dei migliori della mia carriera, contro un avversario che è numero 11 del mondo. Carreno Busta, in particolare sulla terra, è molto difficile da battere. Contro avversari così forti e in alto in classifica sapevo che bisogna alzare il livello e l’ho fatto. Da quando ho recuperato quel break nel secondo set ho capito che il match poteva girare dalla mia parte e ho avuto il coraggio e la lucidità di andarmelo a prendere. Nel terzo e quarto set ho sempre comandato gli scambi. Il mio coach mi ha detto che Carreno Busta nelle fasi finali dell’incontro si rivolgeva al suo box dicendo che non riusciva più a scambiare e a fare punti. Contro avversari così competitivi non puoi giocare d’attesa, a questi livelli non ti regalano nulla e la partita le devi vincere tu. Anche in questo aspetto sono migliorato tanto negli ultimi mesi. Non sono più un giocatore di attesa, sono più aggressivo e quando posso cerco il punto a rete”.

“Da Monte Carlo è scattato qualcosa, ma già dallo scorso inverno sono stato più attento ai particolari. Ho svolto la migliore preparazione della mia carriera ad Alicante ed ero sicuro che avrei disputato un’ottima stagione. E abbiamo deciso di non accontentarci dei challenger, era venuto il momento di salire di livello anche a costo inizialmente di perdere qualche partita in più. I risultati si vedono, ora sono consapevole di poter giocare e vincere anche nel circuito maggiore. Per questo ringrazio il mio team, dal coach Simone Vagnozzi al preparatore Umberto Ferrara sino al mio manager Luigi Sangermano. Ripeto, sono un giocatore nuovo, ora lotto sempre senza mollare mai”. Un pensiero va anche alla fidanzata Gaia, presente a Parigi: “Il suo soprannome è Peki e mi sa che mi tocca farle un bel regalo”. E ai genitori: “Sono felice di avergli dato questa soddisfazione”.

Berrettini : “E’ stata una bellissima esperienza e un grande torneo, credo non si possa essere felici dopo una sconfitta, anche perché ho avuto diverse chance per far girare il match e quanto meno allungarlo.

Quando affronti avversari forti come Thiem, hai la netta sensazione di dover fare qualcosa in più. Mi era accaduto anche a Roma contro Zverev. Non ti regalano nulla e i punti te li devi conquistare tu. Sono tutti gradini che sto scalando e che mi fanno crescere. Da Parigi vado via con la consapevolezza che il mio livello sta salendo partita dopo partita e con ottimismo per il resto della stagione. Ora giocherò i tornei di preparazione sull’erba in vista di Wimbledon”.