Dal Roland Garros: Parlano Fognini, Fabbiano e Bolelli

Fognini : «Sono contento, sto giocando bene a prescindere dagli acciacchi che continuo ad avere. Ho optato per giocare a Ginevra la settimana scorsa perché avevo trovato il ritmo a Roma e secondo me era giusto proseguire perché normalmente faccio fatica quando mi fermo».

Non ho visto il tabellone, so che dovrei giocare la seconda partita contro Ymer , ma non posso parlare del prossimo avversario perché non è finita».

Ci penso e non ci penso al ranking. Ero andato già 18, poi 20, 21, mentre sarà interessante vedere come sarà la posizione verso l’America, però se sto bene la classifica è una conseguenza”.

Con Nadal bisogna solo Sparargli (sorride). No, perché non posso dargli consigli. Si sapeva che Simone avrebbe potuto giocarci perché l’unica cosa che non è mai mancata al Bole è il tennis. Con Rafa è così: quando hai le chance e non le sfrutti, sei finito».

Fabbiano : “La superficie mi favoriva nei primi quattro set ero sempre avanti, ma due ho finito col perderli. Poi oggi nella prosecuzione della sfida interrotta ieri sera per la pioggia ho cominciato male subendo un break, che però ho immediatamente recuperato. Devo crescere in continuità, talvolta scendo troppo di livello e in tornei così importanti e contro avversari così competitivi non me lo posso permettere. Alla fine comunque era importante portare a casa il match e l’ho fatto”.

Bolelli : “Ho avuto tantissime occasioni nel terzo, poi dal 6-3 al tie-break ha giocato molto bene lui nei set point. Sapevo quello che dovevo fare e come giocare.

«Avrei preferito un avversario più debole in un campo secondario, rispetto a Nadal sul Centrale. Però mi sento comunque fortunato per essere stato ripescato come lucky loser, anche se pescare Nadal al primo non è proprio il massimo, ce n’erano altri 127”.