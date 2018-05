Da Roland Garros: la pioggia su Shapovalov, la “grandine” di Bolelli (di Marco Mazzoni)

Quando a Roland Garros piove, salta un po’ tutto. Si complicano gli orari, gli incastri tra match, la tua programmazione. “La Maledetta Pioggia”. Però Parigi bagnata da qualche goccia si tinge di un fascino davvero particolare, a suo modo drammatico.E’ difficile spiegarlo a chi non l’ha vissuto, ma scrutare i tetti grigi che si fondono col cielo, i profumi ovattati, i rivoli di acqua che invadono i marciapiedi, la gente che fugge via distratta e noncurante del meteo è un’esperienza diversa. Come è assai diverso ritrovarsi a giocare sulla terra rossa anche sotto una pioggia leggera e fastidiosissima. Così stamattina ha iniziato sul Lenglen Denis Shapovalov, talento raro del nostro sport. Infastidito, guardava il cielo, il campo, l’avversario e il giudice arbitro con la faccia di chi sta dicendo“ma stiamo scherzando?”. Innervosito dal contesto, forse oltre il limite (sarebbe stato meglio non iniziarlo nemmeno il match), è andato sotto contro Millman, ma non ha accettato la situazione avversa, meteo e tecnica. Si è messo a lavorare la palla, ad aspettare il momento per far partire il braccio. La superiorità tecnica era netta, ma ha dovuto giocare la partita, lavorare, sporcarsi (in tutti i sensi!) in campo per vincere. “Quanto ti piace giocare sul rosso?” gli ho chiesto a fine partita. Il suo sguardo si è illuminato, con un mix di sorpresa e sarcasmo, ma la sua risposta è stata ineccepibile. Questo il senso (non le parole esatte ma quasi): “Conoscevo poco la terra. Ci ho giocato praticamente mai da giovane, nel 2017 l’ho quasi saltata. E’ molto diverso, devo adattare il mio gioco ed il modo di stare in campo. Sono partito male, non mi piaceva, pensavo che fosse inutile; ne abbiamo parlato col mio team, ed è stato deciso che invece era importante stare in Europa, giocare ed anche perdere, ma imparare dalla terra battuta. La mia carriera è appena iniziata, voglio che sia un lungo viaggio e sento il senso della sfida. In queste settimane ho imparato molto, e sulla terra posso imparare ancora. Non credevo di riuscire a fare questi risultati, ma lavorando è successo. Adesso non mi dispiace affatto giocare sulla terra, e chissà, magari tra qualche anno potrò anche essere in grado di giocare per vincere questo bellissimo torneo, sarebbe un sogno e magari sarà un obiettivo”. Wow. Tosto e lucido. La miglior risposta che poteva dare, la miglior risposta che avrei voluto ricevere. Il ragazzo c’è. Per mille motivi che avremo il tempo per analizzare. La sua attitudine spiritosa, diretta e lucida di rispondere a tono ad ogni domanda è importante quanto uno dei suoi rovesci a tutto braccio, quelli con cui spacca drammaticamente lo scambio, destando meraviglia.

Dramma e meraviglia. Questa la chiave per l’altro momento clou della giornata n.3 di Roland Garros. Bolelli sul centrale. Quel campo che ha già calcato, ma da cui non aveva tratto grande soddisfazione. Ieri sera è stato fermato dalla (maledetta) pioggia avanti 3-0 nel terzo, anche se sotto di due set. Ammetto che tra tanti incastri non avevo potuto seguire l’intero match, ma ne ho recuperato buona parte. Dritti come se grandinasse, altro che pioggia! La potenza e precisione sprigionata da Simone per tutto il primo set è stata pazzesca. Poche volte su questo campo ho visto il Campeon più grande della storia preso a “pallate” come è riuscito ieri a Bolelli. Un set perso, ma giocato alla grandissima. Oggi al rientro in campo, cosa aspettarsi? Un Rafa pronto a recuperare il break e prendersi il match, memore delle difficoltà incontrate la sera precedente. E così è stato. Pronti via, Nadal molto attento a mulinare le sue spallate assassine, a tanti giri e grande intensità. Il rovescio del “Bole” invece non filava via come ieri, qualche errore, una posizione troppo arretrata. Qualche seconda di troppo. In un amen, Rafa pareggia il conto. Mi chiamano, è un appuntamento con una persona importante nel tour, a cui non posso mancare. Ci vediamo appena fuori dal Chatrier, nell’angolo di fronte all’ingresso della lounge dei giocatori. Siamo a ridosso dell’arena, ed il nostro dialogo (molto interessante) è interrotto spesso dal boato del pubblico. Che Nadal stia regalando alcune delle sue perle? Oppure che sia Simone a non mollare, ed incantare il pubblico come nella serata di ieri, con le sue accelerazioni fulminanti e bellissime? La seconda. Nadal tiene. E’ un Rafa “doc”, corre, sprinta, arrota, non molla un centimetro. Ma i piedi di Simone si sono rimessi in moto, e gli permettono di arrivare con il timing giusto all’impatto.Il ginocchio sta bene, e sente la palla. La sente di brutto. Si avventa sui drive del n.1 con buon anticipo e magicamente la sua racchetta ne neutralizza la rotazione, la pesantezza, l’angolo. Entra nella palla di Nadal, dandogli ancor più velocità, con grande precisione. Il pubblico esplode, una, due, più volte. Il centrale chiama, Bolelli chiama. La tribuna stampa è colma, come per una finale. Giornalisti da tutto il mondo chiedono info agli italiani, ma possibile che questo ragazzo non più giovanissimo e fuori dalla top100 riesca a tenere questo livello? Riesca a prendere a pallate Nadal? Sì. E’ la classe di Bolelli, colpitore straordinario, dotato di una completezza tecnica di una eleganza nel gesto rare. Mica è un caso che, da sempre, Roger & C. chiedano al nostro di allenarsi con lui prima dell’inizio di un grande torneo… La sua palla pesante e pulita è ideale per prendere ritmo ed entrare in clima.

Molte volte il gioco di Simone mi ha mandato in estasi, momenti alti di tennis. Lo seguo da sempre, con passione ed un filo di rabbia per quello che avrebbe potuto essere… e ne ricordo molti di suoi match tecnicamente importanti.. Peròriuscire a giocare alla pari contro il “mostro” del rosso, sul suo campo, è roba davvero forte. Alla fine saranno 44 i vincenti di Simone, in tre set. Numeri che normalmente regalano una vittoria… ma contro Rafa… Si arriva al tiebreak. Bolelli crollerà sotto il peso della tensione? Tutt’altro. Dalla sua racchetta escono solo colpi precisi, potenti. Vola Simone, vola via. Ha chance per chiudere il set, ben 4… ma onestamente se le gioca tutte Nadal. Da campione. Il tiebreak diventa epico, il pubblico è impazzito perché entrambi giocano benissimo. Che lo faccia Rafa, beh, è “scontato”. Che non crolli Simone, è meraviglioso. Si tira a tutto braccio, la qualità è altissima, la tensione idem. Alla fine un attacco nemmeno malvagio è punito dal dritto in corsa, maestoso ed imprendibile, di Rafa (perché non hai attaccato sul rovescio, Simo!?!). Il punto che spacca il tiebreak. Game Set Match Nadal. Una sconfitta in tre set, ma quanta fatica per il detentore del titolo, fatica vera. Tanto che il n.1, da metà campo, chiama il pubblico a tributare un grande applauso a Simone. Tutti in piedi, Bolelli è stato splendido, ci ha regalato momenti di tennis altissimo, per tensione e qualità. Una grandinata tecnica sul n.1, chiamato al suo meglio per vincere. Una partita che ricorderemo.

Nel post match Simone era contento per il suo livello di gioco. Ovvio, avrebbe preferito vincere un match “normale” piuttosto che aver perso una partita vs. il n.1, anche se splendidamente giocata. Dice di sentirsi bene da qualche settimana, di sentire che il suo tennis è salito, ed è positivo per i prossimi appuntamenti, dove, sull’erba, potrebbe divertirsi e trarre buone soddisfazioni.

Purtroppo dispiace parlare di Simone quasi sempre col congiuntivo…Già ho scritto in passato di quello che avrebbe potuto essere la sua carriera, dotato di un tennis così bello, ma carente in altro. Non è questo il momento per parlarne. Certo mi sarebbe piaciuto vederlo nel post partita sereno per la bella prestazione ma anche un tantino più arrabbiato, esternando un po’ di più di “fuoco”. Forse lo cela dentro, e ce lo nasconde troppo bene. O forse lo nasconde anche a se stesso, e la mancanza di questi incendi violenti è stata una delle cause di una carriera che è non esplosa quanto il suo talento tecnico poteva far sperare. Intanto su Parigi non c’è più pioggia, sul Chatrier arriva un flebile sole. L’ultima grandinata è stata quella delle pallate di Simone. Purtroppo il fuoco infinito di Nadal è stato più forte.

Da Roland Garros,

Marco Mazzoni

@marcomazz