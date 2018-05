Combined Roma: Live gli Italiani. Cinque sconfitte per gli azzurri

Combined Roma – 2° Turno

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

4INC. Peter Gojowczyk vs [WC] Lorenzo Sonego



ATP Rome Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 4 Vincitore: P. GOJOWCZYK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 0-0 → 1-0

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

4INC. [WC] Marco Cecchinato vs [9] David Goffin



ATP Rome Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 2 2 David Goffin [9] David Goffin [9] 5 6 6 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Goffin 15-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Combined Roma – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1INC. [16] Lucas Pouille vs [WC] Andreas Seppi



ATP Rome Lucas Pouille [16] Lucas Pouille [16] 6 3 7 Andreas Seppi Andreas Seppi 2 6 6 Vincitore: L. POUILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Pouille 0-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Pouille 0-15 15-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Rome Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 4 6 Filippo Baldi Filippo Baldi 4 6 4 Vincitore: N. BASILASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Baldi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Baldi 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Baldi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

[Q] Nikoloz Basilashvilivs [Q] Filippo Baldi

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1INC. Timea Babos vs [WC] Sara Errani