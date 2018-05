Martina Hingis: “non capisco perchè si lamentano che la stagione è troppo lunga, quando tutti giocano esibizioni a dicembre”

Martina Hingis pensa che le polemiche sul calendario troppo lungo siano fuori luogo: “Si parlerà sempre della programmazione. Ogni atleta deve sapere come fare la propria e ciò che è buono per sè. Io ho avuto alcune pause, magari giocare qualche torneo, poi avere un paio di settimane per recuperare le forze, e poi qualche altro torneo”.

“Il tennis si basa molto sulla resistenza e sugli aspetti su cui ti concentri nella preparazione invernale. Abbiamo due mesi e mezzo di off-season, se questo non è un tempo sufficiente non so quale altro lo sia! Ma tutti hanno giocato la IPTL perchè è lì che facevano i soldi. E tutti vogliono giocare esibizioni, quindi non capisco perchè si lamentano che la stagione è troppo lunga, quando tutti giocano esibizioni a dicembre”.