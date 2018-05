Pre quali Roma 2018: boom Sonego, crollo Napolitano. Sorridono Chiesa e Trevisan (con il programma della manifestazione)

Ci siamo, le semifinali sono realtà e la conclusione di queste lunghe pre quali si avvicina sempre più: se Sonego continua spedito la sua corsa verso il tabellone principale battendo con un duplice 6/4 l’amico di una vita Vavassori, il secondo favorito del seeding, il piemontese Napolitano lascia il passo senza troppo lottare a un buon Filippo Baldi. Le difficoltà erano già state palesate al turno precedente ma oggi Steto ha faticato davvero troppo: Baldi ha giocato un incontro in maniera solida, con un tennis costantemente in spinta e senza punti di flessione. Disporre agevolmente della testa di serie numero 2 di queste pre quali è stato una conseguenza logica. Napolitano abbandona il sogno wild card in singolare e lascia davvero l’amaro in bocca: da lui, ci si aspettava di più.

Contro pronostico anche la vittoria di Liam Caruana che ha battuto in 2 set (solo il primo lottato al tie break) Andrea Pellegrino: interessante la sfida fra due dei nostri migliori prospetti, con la freschezza di Liam che alla fine ha avuto la meglio, mentre Pellegrino aumentava considerevolmente con il passare dei games il numero di unforced. Completa il quadro dei semifinalisti il siciliano Salvatore Caruso: la tds 3 batte senza troppi patemi Di Nicola e arriva meritatamente a un passo dalla wild card. Il vero ostacolo per Sonego mi sembra essere proprio Caruso, un giocatore che fa della dedizione al tennis e del sudore in campo il proprio marchio di fabbrica.

Fra le donne sorprende l’affermazione della Rosatello in due parziali tirati contro Jessica Pieri, mentre lotta e vince come una leonessa Anastasia Grymalska contro la Bronzetti nell’unico match di giornata dei quarti terminato al terzo set, contro una giocatrice che in ogni caso ha seminato indizi interessanti in questi giorni.

Procedono spedite invece le corse delle prime due favorite: se Martina Trevisan spegne i sogni di gloria della Di Sarra, la Chiesa (1) supera agevolmente la Caregaro. Per la wild card sembra essere sempre più una lotta ristretta a queste due tenniste che rappresentano il meglio della nostra gioventù che si spera possa fare bene e tanto negli anni tennistici a venire.

SINGOLARE UOMINI – semifinali

(i vincitori si giocheranno giovedì la wild card per il main draw; agli sconfitti andranno due wild card per le qualificazioni)

(3) Salvatore Caruso c. (7) Filippo Baldi

(1) Lorenzo Sonego c. (8) Liam Caruana

(i vincitori si giocheranno giovedì una wild card per le qualificazioni)

(11) Gianluca Di Nicola c. (2) Stefano Napolitano

(12) Andrea Vavassori c. (4) Andrea Pellegrino

SINGOLARE DONNE – semifinali

(le vincitrici si giocheranno giovedì la wild card per il main draw; alle sconfitte andranno due wild card per le qualificazioni)

(7) Anastasia Grymalska c. (2) Martina Trevisan

(1) Deborah Chiesa c. (5) Camilla Rosatello

(le vincitrici si giocheranno giovedì una wild card per le qualificazioni)

(14) Lucia Bronzetti c. (10) Federica Di Sarra

(9) Martina Caregaro c. (3) Jessica Pieri 76(1) 75

DOPPIO UOMINI – quarti

Flavio Cipola/Potito Starace c. (3) Filippo Baldi/Andrea Pellegrino 64 (sospeso per pioggia)

(1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego c. Antonio Campo/Omar Giacalone 60 (sospeso per pioggia)

Alberto Bagarello/Ettore Capello c. (2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori 46 2-3 (sospeso per pioggia)

(4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi b. Marco Brugnerotto/Alessandro Coppini 75 63

DOPPIO DONNE – semifinali

(le vincitrici si giocheranno giovedì la wild card per il main draw)

(4) Federica Di Sarra/Anastasia Grymalska c. (2) Deborah Chiesa/Alice Matteucci

(1) Cristiana Ferrando/Camilla Rosatello c. Anna Floris/Natasha Piludu

Alessandro Orecchio