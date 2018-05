Musetti , Nardi, Ortenzi , Rossi e Sacco avanti tutta a Salsomaggiore

Ancora acqua sul torneo Bayer di Salsomaggiore che ha rallentato il programma del torneo ma che non ha fermato la corsa degli italiani verso le fasi calde del torneo. Per fortuna che i palloni del TC Cabriolo sono lì a ricordarci che qui l’estate è ancora lontana e meno male che riescono a garantire il proseguo del torneo .D’altronde dal verde smeraldo di queste colline ti accorgi che qui l’acqua è di casa. Ma tornando al torneo ancora una bella giornata di tennis con tanti duelli azzurri che hanno dato dei responsi abbastanza precisi.

I primi incontri sono iniziati sui campi del TC Salsomaggiore e poi spostati al Cabriolo. Lorenzo Musetti ha confermato il suo ruolo di favorito del torneo regolando in due set Federico Arnaboldi e facendo vedere gli innegabili progressi compiuti . Sul campo adiacente a Musetti hanno lottato alla pari per un set Fabrizio Andaloro ed Emiliano Maggioli che in preda all’ira si beccava un penalty point proprio sul quindici che chiudeva il primo set. Nel secondo set Andaloro prendeva il largo senza concedere un game all’avversario. Ora nei quarti Andaloro è atteso ad un compito non proprio semplice , quello di fronteggiare Luca Nardi . Il pesarese è partito in sordina contro il veneto Tortora poi ha acquistato sicurezza portando a casa un successo importante contro il n°7 del torneo. Nardi sul 5 a 0 del terzo set ha avuto qualche fastidio fisico ma poi ha chiuso con un ace e un diritto vincente. Si qualifica per i quarti anche lo spagnolo Sanchez Jover n°2 del torneo che ha piegato la resistenza dell’inglese Hershey costretto al ritiro sul 4 a 3 a suo sfavore nel terzo set. In tarda serata passava l’ostacolo anche Ortenzi piegando facilmente lo spagnolo Vedri Asensi n°10 del torneo.Nel tabellone femminile due incontri al cardiopalma hanno contraddistinto la giornata. Nel primo la napoletana Federica Sacco ha ingaggiato una sfida giocata sul filo dei nervi con Lisa Pigato. Poteva finire in modo diverso ma Federica è stata brava a lasciare andare il braccio nei momenti decisivi. Terzo set anche per Federica Rossi. La giocatrice di Sondrio partiva sfavorita contro la giapponese Sato ma è riuscita a venirne fuori dopo una serie di capovolgimenti di fronte degni di un thriller . Si è trovata avanti 5/2 nel terzo ma ha sprecato , poi ha annullato un match point alla sua avversaria sul 5-6 infine ha vinto il tiebreak del terzo set per 7 punti a 2.

Risultati Ottavi Boys : Andaloro (Ita) b Maggioli (Ita) 6/4 6/0;Musetti (Ita) b Arnaboldi (Ita) 6/2 6/3;Nardi (Ita) b Tortora (Ita) 2/6 6/4 6/0;Von der Schulenburg (Sui) b Kalender (Cro) 6/4 6/4;Sanchez Jover (Spa) b Hershey (Gbr) 5/7 6/4 4/3 rit.;Zima (Ger) b Lyeons (Usa) 6/1 6/2 ;Ortenzi (Ita) b Vedri Asensi (Spa) 6/1 6/3

;Quarti di finale Girls : Sacco (Ita) b Pigato (Ita) 5/7 6/2 6/4;Rossi (Ita) b Sato (Jpn) 3/6 6/0 7/6 (2).