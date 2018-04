35^ edizione Torneo Bayer Internazionale ITF under 18 di Salsomaggiore. Qualificazioni ultimate

Qualificazioni ultimate e da domani il torneo Bayer di Salsomaggiore entrerà nel vivo con i match del tabellone principale ma nel torneo maschile l’esordio dei migliori è previsto per martedì avendo le teste di serie un bye al primo turno. I favori del pronostico in campo maschile vanno al brasiliano Soares Klier , 17 anni e n°34 del ranking juniores vincitore del torneo di gruppo 1 a San Paolo . C’è poi l’argentino Alejo Lingua Lavallen che lo scorso anno era stato protagonista in Italia vincendo il Trofeo dell’Avvenire. Altro elemento da osservare il tedesco Leopold Zima finalista quest’anno a Firenze contro il nostro Lorenzo Musetti. Proprio Musetti , finalista a sorpresa qui lo scorso anno , ha grandi possibilità di rifarsi vista la vittoria a Firenze e la finale recente disputata a Cap D’Ail in Francia. Gli azzurri affidano le loro possibilità anche ad elementi interessanti come il veneto Davide Tortora vincitore di un gruppo 2 in Moldova e il 16enne di Latina Giulio Zeppieri. Nel torneo femminile n°1 la giocatrice di Taipei ma nata in Inghilterra Joanna Garland n°22 del ranking junior che dovrà vedersela con la nipponica Sato e la ceka Lenka Stara. Le nostre ragazze si affidano alla 17 enne pratese Giulia Peoni che troverà al primo turno la polacca Kubka e alla napoletana Federico Sacco che all’esordio è opposta alla finlandese Orpana. Tra i giocatori delle qualificazioni si è messo in mostra Luca Nardi . Solo 14 anni il pesarese ha veramente impressionato superando due turni facilmente e rimontando nel terzo lo svizzero Riedi.

Risultati : Qualificazioni Boys 1°turno : Vatteroni (Ita) b Lugari (Ita) 6/2 6/4;Stricker (Sui) b Masetti (Ita) 6/2 6/0;Bresciani (Ita) b Gramaticopolo (Ita) 7/6 (3) 7/5;De Bernardis (Ita) b Horak (Cze) 6/2 6/2;Morolli (Ita) b Stino (Aut) 6/2 6/4;Nardi (Ita) b Loglio (Ita) 6/1 6/1;Salsini (Ita) b Liamkin (Rus) 6/0 6/1;Massimino (Ita) b Wood (Ita) 3/6 6/3 6/2. Qualificazioni Girls 1° turno : Raffaeta (Ita) b Piferi (Ita) 2/6 6/4 6/2;Haseth (Nor) b Cavelli (Ita) 7/5 6/2;Ryser (Sui) b Alessi (Ita) 6/2 6/4;Benedejcic (Slo) b LaCava 3/6 6/0 6/0;Krzanaric (Cro) b Tagliente (Ita) 7/5 6/2;Makoric (Slo) b Volpe (Ita) 6/2 6/3;Zund (Lie) b Gori (Ita) 6/1 6/2;Cherubini (Ita) b Franchi (Gbr) 6/0 6/0;Dessolis (Ita) b Barberini (Pol) 7/5 6/2;Paoletti (Ita) b Colombo (Ita) 6/1 6/2. Qualificazioni boys 2° turno : Bencic (Sui) b Vincent Ruggeri (Ita) 6/2 6/4;Maestrelli (Ita) b Perego (Ita) 6/3 6/0;Ortenzi (Ita) b Boulais (Can) 5/7 6/4 6/1;Stricker (Sui) b Fiorentini (Ita) 6/2 7/6 (3);Morolli (Ita) b Staheli (Sui) w.o.;Riedi (Sui) b Massimino (Ita) 6/2 6/1;Cacciapuoti (Ita) b Bresciani (Ita) 6/7 7/6 6/3; Speziali (Ita) b Bombara (Ita) 6/2 6/1;Ferrari (Ita) b Vatteroni (Ita) 6/1 6/3;Nardi (Ita) b Salsini (Ita) 6/1 6/0;Darderi (Ita) b Bosio (Ita) 6/7 6/2 6/3;La Vela (Ita) b De Bernardis (Ita) 6/4 6/7 3/0 rit. Qualificazioni Girls 2° turno : Mariani (Ita) b Zucchini (Ita) 7/6 6/4;Makoric (Slo) b Ivaldo (Ita) 6/0 6/1;Paoletti (Ita) b Dessolis (Ita) 3/6 6/3 6/3;Ryser (Sui) b Camerano (Ita) 6/2 6/1;Zund (Lie) b Paoletti (Ita) 2/6 6/3 6/3.

Qualificazioni Boys 3°turno : Ortenzi (Ita) b Stricker (Sui) 6/3 6/1;Nardi (Ita) b Riedi (Sui) 2/6 6/3 6/3 ;La Vela (Ita) b Cacciapuoti (Ita) 6/3 6/4,Qualificazioni Girls 3°turno : Mariani (Ita) b Haseth (Nor) 6/1 6/4;Krnaric (Cro) b Ryser (Sui) 6/0 1/6 6/1.Makoric (Cro) b Tsygourova (Sui) 4/6 6/4 6/1;Zund (Lie) b Paoletti 6/4 6/1.