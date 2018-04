Masters 1000 Monte Carlo: Rafa Nadal infinito, supera in due set Kei Nishikori e si regala l’undicesimo successo nel Principato (di M. Mazzoni)

Rafa Nadal sconfigge in due set Kei Nishikori, regalandosi l’undicesimo successo a Monte Carlo. Non è affatto sorpresa: era nettamente favorito e nessuno è riuscito minimamente ad impensierirlo. Questo è il suo torneo, il suo “Feudo”, dove anno dopo anno inizia la stagione su terra battuta, ritrova le miglior sensazioni e parte la cavalcata verso Parigi. Oltretutto quest’anno Rafa si era fermato per il problema patito a Melbourne, ha riposato e si è preparato molto bene, quindi era scontato che si sarebbe presentato a Monaco in buonissima forma. Infatti nella settimana ha davvero impressionato. Tuttavia oggi si è visto il “peggior” Rafa del torneo. Si potrebbe dire “vince ma non convince”. Forse ha “sentito” la finale, anche lui è umano e dopo tanta astinenza bramava fortemente un titolo… E’ indicativo l’aneddoto dell’immediato post-partita di ieri, quando ha contattato immediatamente il suo coach Moya per correre in campo a sparare dritti, visto che vs. Dimitrov non era rimasto per niente contento del feeling col suo miglior colpo. Tutti pensiamo a Nadal come una sorta di “automa” che sul rosso gioca ad occhi chiusi… Non è così. Dietro alla sua eccezionale carriera c’è una storia pazzesca di lavoro, di fatica, di sudore, di attenzione maniacale al dettaglio. In questo sta il fenomeno Nadal, un atleta formidabile che è riuscito a costruire, mattoncino dopo mattoncino, un tennista completo, ogni anno se possibile migliore.

Monte Carlo è stato il suo primo torneo dopo mesi, il primo sul rosso da Parigi 2017. Normale che ci siano ancora imperfezioni e cose da affinare per arrivare a quella macchina perfetta che a Parigi “non si batte”. Oggi non ha convinto nella tenuta della lunghezza di palla col dritto, e per qualche errore di troppo al momento dell’affondo; in risposta ha inciso poco, pensando anche alla modesta prestazione del rivale con la prima. Troppi errori in genere, ma ripeto, in questo momento della stagione – ed in particolare della sua “corta” stagione – è normalissimo. Anzi… meglio, perché entrare in forma troppo presto non sempre è ottimale.

Come commentare la finale appena conclusa: Rafa è più forte. Ha spinto con discreti ritmi, ha alzato la parabola in alcuni momenti chiave, portando il rivale all’errore. E’ stato, come sempre, molto bravo a reggere in alcuni passaggi più complicati e prendersi di forza i punti importanti, entrando in campo senza alcun attendismo. Di sicuro oltre al dritto dovrà crescere nel rendimento della prima e pure della risposta, oggi solo di contenimento.

Nishikori, come già dimostrato in passato(soprattutto nella sfortunatissima finale di Madrid),avrebbe le armi tecniche per entrare nel tennis di Nadal e metterlo alle corde, ma… non ha la “cilindrata” per reggere fisicamente la sfida.Nei picchi di rendimento riesce a reggere rotazioni e contrattaccare in modo preciso ed efficace; ma sono troppe le fasi in cui deve rifiatare o in cui cala l’intensità, finendo sotto; oppure accelera troppo i tempi di gioco, prendendosi rischi eccessivi, e sbagliando. L’anticipo dei suoi colpi, l’abilità nell’azzerare il vantaggio tecnico del “toppone” di Rafa sono straordinari, ma avrebbe bisogno di un altro fisico per poter fare gara pari.

La finale purtroppo non è stata molto bella…. troppi gli errori rispetto ai vincenti, e poche le fasi di vera lotta, quelle che infiammano il pubblico ed esaltano le qualità di Nadal. Ecco la cronaca del match.

Si inizia sotto lo splendido sole del Principato, con il Campionissimo al servizio. Immediato attacco di rovescio per Rafa, che però sbaglia la volee. Secondo punto, attacco di dritto a chiudere. Nadal estremamente aggressivo, piedi in campo e braccio che entra a tutta nella palla, a far capire al nipponico che “questo è il mio campo”. In tutti i sensi. 1-0 Nadal. Nishikori alla battuta. Cerca di tenere il ritmo dal centro, con i piedi abbastanza vicini alla riga di fondo per non perdere campo ed esporsi ai drive micidiali dell’iberico. La prima non entra, pure un doppio fallo… Rafa è aggressivo, ribalta col drittone l’inerzia degli scambi, e Kei corre. Si va ai vantaggi. Corto l’attacco del “nippo”, favoloso il passante dello spagnolo, prima palla break del match. Niente prima… prova un drittone vincente lungo linea Rafa, ma gli esce di pochissimo. Si lotta, fino al quinto vantaggio. Finalmente Kei trova un gran rovescio lungo linea in anticipo, e quindi una smorzata vincente. Con enorme fatica, Nishikori tiene il servizio (16 punti nel game). E’ palese la fatica del giapponese nel restare in scia a Rafa, che però nel terzo game commette un paio di leggerezze, incluso un doppio fallo. 15-40, e due palle break per Nishikori. Se la gioca benissimo Kei, altra smorzata e chiusura col rovescio lungo linea. Improvviso (ed imprevedibile) break Nishikori, avanti 2-1. Spreca tutto il nipponico per troppa fretta,il dritto vola via due volte, e 15-40. Bella difesa a cancellare la prima chance, ma un doppio fallo lo condanna al contro break. Rafa ringraziae inserisce il pilota automatico, a zero sale 3-2. Sesto game, Kei cerca di spingere, Rafa alza molto la parabola, ed il primo a sbagliare è Nishikori. 0-30, e niente prima. Arriva lo scambio migliore del match, angolo aperto al massimo e dritto cross imprendibile di Kei. Tutto bello, ma che difficoltà deve superare per far un punto a Nadal. Invece Rafa fa correre il rivale e lascia partire un gran rovescio cross, vincente. 15-40, altre due chance per scappar via. Buona la seconda: Nadal spinge, butta il rivale fuori dal campo, ed un dritto difensivo di Kei vola via. Break Nadal, 4-2 avanti. Molto deciso il n.1 del mondo, ma non così preciso, qualche decisione affrettata e qualche errore di misura. Si va ai vantaggi e… doppio fallo! Sembra nervoso Nadal, ma qui lo aiuta Nishikori, che affretta l’accelerazione di rovescio e sbaglia malamente un’occasione d’oro. E’ un brutto momento del match, c’è tensione e solo errori. Rafa si salva, pur giocando un tennis incerto in questa fase. 5-2 Nadal. Resta in scia Kei, 3-5, prova a restare nel set. Inchioda il maiorchino sul rovescio e trova un dritto splendido lungo linea che gli vale un interessante 15-30. Sbaglia però un dritto cross, troppo angolo. Un bellissimo rovescio cross, in totale anticipo e velocissimo, vale a Nadal il primo set point. Bravissimo il “nippo”, si difende sulla lunghezza nei drive di Rafa, anticipa col dritto, avanza e chiude in sicurezza di volo. Gran servizio al centro, altro set point. Rafa sale in cattedra: gran ritmo, guadagna un metro di campo ad ogni colpo, chiude in avanzamento col dritto. 6-3 Nadal. Salta Rafa, esterna la rabbia per un set vinto ma non così ben giocato.Qualche errore ed indecisione di troppo per lui, meno dominante rispetto a tutta la settimana. Kei ha alternato momenti molto positivi, in cui ha tenuto in mano il gioco e ha costretto Nadal all’errore, ad altri troppo frenetici, in cui ha affrettato l’affondo, sbagliando.

Secondo set, Nishikori alla battuta. Si complica la vita, sul 30 pari, con un rovescio goffo da due passi dalla rete. Immediata palla break per Rafa, che però spedisce largo un passante non impossibile. Si salva Kei con un paio di rovesci precisi, 1-0 avanti. Nel terzo game Rafa cambia marcia col dritto, avanza la posizione e forza l’errore del rivale. Nishikori, sotto 15-40, tenta un improbabile serve and volley, castigato da una risposta cross di rovescio che sfiora un millimetro di riga. Break Nadal, avanti 2-1 e servizio. Rafa sale in cattedra, con i piedi non lontani dalla riga di fondo prende possesso degli scambi, e del campo. Sballotta il rivale senza pietà. Nishikori prova ad avanzare per uscire dalla morsa… ma esagera, cercando tocchi nei pressi della rete che non gli appartengono. Nadal ora trova anche risposte molto lunghe, e Kei si imballa con altri errori. A 15 subisce il secondo break del set, affossando un dritto e pure scaraventando la racchetta a terra, gesto di estrema frustrazione per un ragazzo tanto composto in campo. 4-1 Nadal, ormai ad un passo dall’ennesima coppa del Principato. Kei non molla, lascia partire il braccio alla ricerca della giocata, ma ormai Rafa ha preso possesso totale del campo, e si salva dal 15-30. 5-1 Nadal. Nishikori tiene il servizio, ma il divario è ormai incolmabile, sotto 2-5. Senza patemi chiude l’ultimo game, a braccia alzate. La coppa è di nuovo sua, 31emsimo Masters 1000, 54esimo titolo sulla terra battuta. Dominio assoluto del più grande.

La stagione sul rosso è appena iniziata, ma la sensazione è che il gap tra Nadal e gli altri, su terra, sia incolmabile. Per suo assoluto merito, ma anche per demerito di una concorrenza oggi troppo modesta per impensierirlo.

Marco Mazzoni

@marcomazz

ATP Monte Carlo Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 Kei Nishikori Kei Nishikori 3 2 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Nishikori 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Nadal – K. Nishikori

01:33:51

1 Aces 1

3 Double Faults 2

70% 1st Serve % 52%

28/38 (74%) 1st Serve Points Won 15/28 (54%)

9/16 (56%) 2nd Serve Points Won 13/26 (50%)

1/2 (50%) Break Points Saved 4/8 (50%)

9 Service Games Played 8

13/28 (46%) 1st Return Points Won 10/38 (26%)

13/26 (50%) 2nd Return Points Won 7/16 (44%)

4/8 (50%) Break Points Won 1/2 (50%)

8 Return Games Played 9

37/54 (69%) Total Service Points Won 28/54 (52%)

26/54 (48%) Total Return Points Won 17/54 (31%)

63/108 (58%) Total Points Won 45/108 (42%)

1 Ranking 36

31 Age 28

Manacor, Mallorca, Spain Birthplace Shimane, Japan

Manacor, Mallorca, Spain Residence Bradenton, FL, USA

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

188 lbs (85 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2001 Turned Pro 2007

6/1 Year to Date Win/Loss 4/3

0 Year to Date Titles 0

75 Career Titles 11

$94,936,755 Career Prize Money $17,762,514