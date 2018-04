Janko Tipsarevic apre un’accademia in Serbia

Un nuovo impianto all’avanguardia sorgerà nel centro di Belgrado entro i primi di giugno.L’accademia, nata per volere di Janko Tipsarevic, avrà a disposizione ben 16 campi da tennis, una palestra, tre piscine, una pista di atletica, un campo da basket e uno da beach soccer.

Il serbo, ex numero 8 del mondo nel 2012, ha le idee piuttosto chiare a riguardo e ieri, attraverso il suo account Instagram, ha svelato qualche anteprima sul progetto. “Abbiamo molte persone che vi lavorano, più di 50 lavoratori, e al momento non possiamo mostrarvi nulla di più. Ci tenevo a condividere la mia nuova accademia con tutti voi”.

Al momento Tipsarevic è fermo ai box per via di un’operazione subita a fine 2017 ai tendini posteriori di entrambe le gambe. La sua ultima partita risale a settembre, in occasione del match di secondo turno perso per mano di Diego Schwartzman a Flushing Meadows.