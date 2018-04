Hyeon Chung: “Rispetto allo scorso anno farò meglio sulla terra. Ranking? Non ne parlo”

Sembra essere passata un’eternità dall’ultima volta che Hyeon Chung ha calcato i campi in terra battuta. Dal terzo turno centrato al Roland Garros della scorsa stagione, suo ultimo torneo giocato sul rosso, le aspettative riposte nei suoi riguardi sono totalmente cambiate in virtù di un ranking in costante miglioramento settimana dopo settimana. Pochi avrebbero potuto immaginare un salto di qualità così repentino per il giovane sudcoreano, mentre oggi oramai i suoi progressi sono sotto gli occhi di tutti. Molti addetti ai lavori, tra l’altro, prevedono un futuro roseo per Chung non solo sul veloce come ampiamente dimostrato negli ultimi tempi. È infatti opinione diffusa, viste le qualità tecniche e fisiche, che il tennista di Suwon possa esprimersi a grandi livelli anche sulla terra sebbene i risultati raggiunti su questa superficie siano ancora tutt’altro che esaltanti eccezion fatta per un quarto di finale colto a Barcellona lo scorso anno. Intervistato dal “Korea Times”, Hyeon Chung rivela le proprie sensazioni sull’argomento: “I campi in terra battuta richiedono una grande condizione fisica e molta resistenza – ha affermato l’asiatico –. Devo stare attento a prevenire gli infortuni e fare maggiore attenzione alle vesciche dei piedi onde evitare i problemi che ho riscontrato dopo gli Australian Open. Tutto sommato penso che farò meglio della scorsa stagione su questa superficie. Molte persone ritengono che sulla terra possa giocare meglio, ma so che posso far bene pure sull’erba”.

In questa stagione Hyeon Chung giocherà per la prima volta i tornei di Montecarlo, Roma e Madrid. Sarà una vetrina importante per testare le sue doti sul rosso e cercare di migliorare ulteriormente la propria classifica. Sotto quest’ottica, il vincitore della prima edizione delle Next Gen ATP Finals preferisce non soffermarsi: “Non parlo mai del mio ranking perché mi sento di riscriverlo ogni settimana – sottolinea Chung -. Sento di avere ampi margini di miglioramento e sono molto felice di essere il miglior sudcoreano al mondo. Premesso questo, voglio andare molto oltre”.