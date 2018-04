Le Pre Quali del torneo di Roma inizieranno a Piazza del Popolo

Il torneo di Roma inizierà con le pre-qualificazioni non al Foro Italico, ma a Piazza del Popolo. “Manca solo l’ultima autorizzazione formale che confidiamo possa arrivare in tempo utile – ha annunciato il presidente della Federazione Italiana tennis Angelo Binaghi, e avremo il via libera per programmare gli incontri delle pre-qualificazioni dalle 11 del mattino fino a tarda sera proprio nella piazza che forse più di ogni altra simboleggia il cuore della nostra Capitale”.