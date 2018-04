Challenger Barletta: I risultati del Day 3. Donati vola ai quarti di finale e buon esordio per Bolelli

Sventola il tricolore anche sulla terza giornata del Challenger Atp di Barletta. Nelle gare in programma sulla terra rossa dei campi del circolo tennis “Hugo Simmen”, spiccano le vittorie di Simone Bolelli e Matteo Donati. Il primo ha superato in tre set il tedesco Oscar Otte, lucky loser inserito del tabellone principale. E’ stata una partita cominciata nel tardo pomeriggio di ieri, interrotta per oscurità, e quindi conclusa questa mattina, con il successo di Bolelli (67, 64, 61) che ha chiuso anche il primo turno del main draw. Si conferma in forma il piemontese Donati, che ha superato il secondo turno per accedere ai quarti, dopo aver battuto in due set (62, 62) il tedesco Yannick Maden, testa di serie numero 5 del seeding.

Ha conquistato i quarti anche lo spagnolo Jaume Munar che ha spento le velleità del serbo Nikola Milojevic, artefice dell’eliminazione della testa di serie numero uno, Marco Cecchinato. Per Munar vittoria in due set 75, 61. Il quadro della mattinata si è concluso con la vittoria del portoghese Goncalo Oliveira che ha approfittato del ritiro dello spagnolo Nicola Kuhn al secondo set, dopo che l’iberico stava conducendo 64 e 20.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – 1°-2° Turno

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Goncalo Oliveira vs Nicola Kuhn



CH Barletta Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 30 4 0 Nicola Kuhn • Nicola Kuhn 15 6 2 Vincitore: G. OLIVEIRA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Kuhn 0-15 15-15 15-30 0-2 G. Oliveira 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Oliveira 15-0 ace 30-0 0-1 → 1-1 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [LL] Oscar Otte vs Simone Bolelli



CH Barletta Oscar Otte Oscar Otte 7 4 1 Simone Bolelli Simone Bolelli 6 6 6 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 O. Otte 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Otte 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 O. Otte 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 O. Otte 0-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 O. Otte 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 O. Otte 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Otte 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Matteo Donati vs [5] Yannick Maden



CH Barletta Matteo Donati Matteo Donati 6 6 Yannick Maden [5] Yannick Maden [5] 2 4 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Donati 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [Q] Marco Trungelliti vs Alessandro Giannessi



CH Barletta Marco Trungelliti • Marco Trungelliti 0 6 2 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 0 3 0 Vincitore: M. TRUNGELLITI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Trungelliti 2-0 A. Giannessi 0-15 df 15-15 15-30 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Giannessi 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Giannessi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

5. Simone Bolelli / Matteo Donati vs Nikola Milojevic / Mohamed Safwat



CH Barletta Simone Bolelli / Matteo Donati Simone Bolelli / Matteo Donati 6 4 5 Nikola Milojevic / Mohamed Safwat Nikola Milojevic / Mohamed Safwat 3 6 10 Vincitori: MILOJEVIC / SAFWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 N. Milojevic / Safwat 0-1 N. Milojevic / Safwat 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 df 8-2 8-3 8-4 9-4 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Milojevic / Safwat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Milojevic / Safwat 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Milojevic / Safwat 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Bolelli / Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Donati 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Bolelli / Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Bolelli / Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Milojevic / Safwat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Bolelli / Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Milojevic / Safwat 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nikola Milojevic vs Jaume Munar



CH Barletta Nikola Milojevic Nikola Milojevic 5 1 Jaume Munar Jaume Munar 7 6 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort vs Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil



CH Barletta Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort 6 1 10 Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil 4 6 8 Vincitori: MARTOS GORNES / VERVOORT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 T. Bednarek / Panfil 1-0 T. Bednarek / Panfil 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-4 → 1-5 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 T. Bednarek / Panfil 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Bednarek / Panfil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Bednarek / Panfil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Bednarek / Panfil 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Bednarek / Panfil 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Bednarek / Panfil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez vs Nicola Kuhn / Volodoymyr Uzhylovskyi



CH Barletta Ariel Behar / Maximo Gonzalez [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez [1] 0 Nicola Kuhn / Volodoymyr Uzhylovskyi • Nicola Kuhn / Volodoymyr Uzhylovskyi 0 Vincitori: BEHAR / GONZALEZ per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Kuhn / Uzhylovskyi 0-0

4. Alessandro Motti / Andrea Vavassori vs Goncalo Oliveira / David Pel



CH Barletta Alessandro Motti / Andrea Vavassori Alessandro Motti / Andrea Vavassori 6 3 Goncalo Oliveira / David Pel Goncalo Oliveira / David Pel 7 6 Vincitori: OLIVEIRA / PEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Motti / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Motti / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Motti / Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 G. Oliveira / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Motti / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Motti / Vavassori 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Motti / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 A. Motti / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Motti / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Oliveira / Pel 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Motti / Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Motti / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 G. Oliveira / Pel 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Motti / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

CAMPO 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs [3] Denys Molchanov / Igor Zelenay