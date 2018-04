Ragazza del circuito ITF squalificata per 1 anno per cercare di conciliare tennis e scuola

Zeynep Sonmez, una giovane ragazza turca di soli 15 anni che sta muovendo i suoi primi passi nel circuito mondiale, è stata sospesa questa settimana per un anno dalla Federazione Internazionale di Tennis (ITF), dopo aver assunto una sostanza vietata, il ‘Modafinil’, prescritto dal medico di famiglia dopo aver lamentato che era eccessivamente assonnata.

In epoca di esami scolastici, la ragazza turca ha mantenuto il programma di allenamento di 5/6 ore al giorno, causandole una stanchezza eccessiva durante il giorno. Il medico le ha consigliato questo medicinale, che aiuta a mantenere la persona sveglia e attiva, ma il problema è che non sapeva che questo farmaco è stato bandito dall’Agenzia mondiale antidoping.

In questo contesto, l’ITF ha ritenuto che la giocatrice non fosse da incolpare, ma ha comunque deciso per una sospensione di un anno. La squalifica terminerà il 23 ottobre 2018.