WTA Charleston: I risultati del Secondo Turno. Camila Giorgi e Sara Errani approdano agli ottavi di finale

Camila Giorgi approda agli ottavi di finale nel torneo WTA Premier di Charleston.

La 26enne di Macerata, numero 64 del ranking mondiale, ha eliminato al secondo turno per 62 26 63, in poco più di due ore di partita, l’australiana Daria Gavrilova, numero 24 Wta ed 11esima testa di serie.

Agli ottavi di finale Camila sfiderà la vincente del match tra la spagnola Lara Arruabarrena, numero 84 del ranking mondiale, e la statunitense Madison Keys, numero 14 Wta e settima favorita del seeding.

Sara Errani approda anche lei agli ottavi di finale.

La 30enne romagnola, numero 95 del ranking mondiale, in gara con una wild card e semifinalista in questo torneo nel 2016, ha sconfitto al secondo turno la mancina rumena Mihaela Buzarnescu, numero 39 Wta e 15esima testa di serie per 62 al terzo set.

Agli ottavi Sarita affronterà Bernarda Pera, classe 1994 e n.101 WTA.

WTA Charleston Premier | Terra | $800.000 – 2° Turno

Volvo Car Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Julia Goerges vs Kristie Ahn





2. [8] Anastasija Sevastova vs [Q] Caroline Dolehide



WTA Charleston Anastasija Sevastova [8] Anastasija Sevastova [8] 7 6 6 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 5 7 1 Vincitore: A. SEVASTOVA

3. Kristyna Pliskova vs [2] Petra Kvitova



WTA Charleston Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 1 6 6 Petra Kvitova [2] Petra Kvitova [2] 6 1 3 Vincitore: K. PLISKOVA

4. [Q] Fanny Stollar vs [6] Johanna Konta



WTA Charleston Fanny Stollar Fanny Stollar 6 6 Johanna Konta [6] Johanna Konta [6] 3 4 Vincitore: F. STOLLAR

5. Lara Arruabarrena vs [7] Madison Keys (non prima ore: 01:00)



WTA Charleston Lara Arruabarrena Lara Arruabarrena 0 0 Madison Keys [7] • Madison Keys [7] 0 0

6. [WC] Misaki Doi / Christina Mchale vs [O] Mihaela Buzarnescu / Heather Watson



Il match deve ancora iniziare

Althea Gibson Club Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Polona Hercog vs [14] Alizé Cornet



WTA Charleston Polona Hercog Polona Hercog 2 3 Alizé Cornet [14] Alizé Cornet [14] 6 6 Vincitore: A. CORNET

2. Laura Siegemund vs [10] Naomi Osaka



WTA Charleston Laura Siegemund Laura Siegemund 3 6 Naomi Osaka [10] Naomi Osaka [10] 6 7 Vincitore: N. OSAKA

3. [16] Elena Vesnina vs Taylor Townsend



WTA Charleston Elena Vesnina [16] Elena Vesnina [16] 6 6 Taylor Townsend Taylor Townsend 4 1 Vincitore: E. VESNINA

4. [WC] Sara Errani vs [15] Mihaela Buzarnescu



WTA Charleston Sara Errani Sara Errani 3 7 6 Mihaela Buzarnescu [15] Mihaela Buzarnescu [15] 6 6 2 Vincitore: S. ERRANI

5. Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic vs [4] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova



WTA Charleston Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic • Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic 15 1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [4] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [4] 0 0

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Daria Gavrilova vs Camila Giorgi



WTA Charleston Daria Gavrilova [11] Daria Gavrilova [11] 2 6 3 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 2 6 Vincitore: C. GIORGI

2. [12] Kiki Bertens vs Aleksandra Krunic



WTA Charleston Kiki Bertens [12] Kiki Bertens [12] 6 6 Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 4 2 Vincitore: K. BERTENS

3. Tatjana Maria vs [9] Ashleigh Barty



WTA Charleston Tatjana Maria Tatjana Maria 6 3 2 Ashleigh Barty [9] Ashleigh Barty [9] 4 6 6 Vincitore: A. BARTY

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Dayana Yastremska vs Bernarda Pera



WTA Charleston Dayana Yastremska Dayana Yastremska 6 6 4 Bernarda Pera Bernarda Pera 7 1 6 Vincitore: B. PERA

